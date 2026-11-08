کارلوس المکراز نے پیرس ماسٹرز جیت کر بین شیلتن کو شکست دی
کارلوس المکراز نے پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کا فاتحانہ کپ اٹھایا ہے، انہوں نے فیمل میں بین شیلتن کو شکست دی اور اپنا نواں 1000 لیول کا ٹائٹل جیتا۔
سپین کے ٹینس ستارے کارلوس المکراز نے اتوار کو پیرس ماسٹرز ٹورنامنٹ کا فاتحانہ کپ اٹھایا ہے، جب انہوں نے امریکی کھلاڑی بین شیلتن کو دو سیٹوں میں شکست دے کر اپنا یہ اعزاز حاصل کیا۔ چھ سال قبل نیویارک میں یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں اپنی ٹائٹل دفاع کو شکست دینے والے شیلتن کو اس بار 7-6 (7/5)، 7-5 کے ہارڈ ریزلٹ سے ہرانے والے المکراز نے اپنی کیریئر کا نواں بڑا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ یہ جیت اس بات کی گواہ ہے کہ اسپینش ستارے نے حال ہی میں اپنی فارم کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور وہ اپنے کھیل میں مکمل کنٹرول رکھتے ہوئے ٹورنامنٹ کے اختتام تک پہنچے۔
المکراز کی کارکردگی اور میچ کی تفصیلات
پیرس میں کھیلے گئے اس میچ نے دکھایا کہ کارلوس المکزار کی تکنیکی مہارت اور ذہنی مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ان کا کھیل صرف طاقت پر نہیں بلکہ حکمت عملی پر مبنی تھا۔ یہ میچ تقریباً دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہوا، جو پہلے کے لمبے اور تھکا دینے والے مقابلے سے بالکل مختلف تھ، جہاں نیویارک کے کوارٹر فائنل میں پانچ سیٹوں کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ المکراز نے میچ کے دوران اپنے جذبات اور خیالات پر مکمل قابو رکھا، جس سے انہیں فیصلہ کن لمحات میں بہترین فیصلے کرنے میں مدد ملی۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
المکراز کی موجودہ فارم اور مستقبل کے امکانات
یہ ٹائٹل جیتنے کے بعد اب کارلوس المکراز عالمی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر ہیں اور انہوں نے اس سال پانچ ایسے ٹائٹل جیتے ہیں جن میں 1000 لیول کے ٹورنامنٹ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جانییک سینر، جو ابھی زخمی ہیں، صرف ان سے ایک ٹائٹل زیادہ یعنی چھ ٹائٹل جیت چکے ہیں۔ کارلوس نے وینا میں 500 لیول کا ٹائٹل جیتنے کے بعد گزشتہ نو میچوں میں فتح حاصل کی ہے، جو ان کی واپسی کے بعد کی بہترین کارکردگی مانی جا رہی ہے۔
بین شیلتن کی کوششیں اور میچ کے اہم لمحات
بین شیلتن، جو عالمی درجہ بندی میں چوتھے نمبر پر ہیں، نے پیرس ماسٹرز کے فائنل میں اپنی پہلی شکست کو ذہن نشین کیا ہے۔ پہلے سیٹ میں کھیل بہت دلچسپ رہا، جس میں دونوں کھلاڑیوں نے باہمی طور پر اچھے کھیل پیش کیے۔ ٹائی بریک میں 4-4 کے اسکل پر شیلتن کی غلطی نے المکراز کو دو سیٹ پوائنٹس تک لے جا کر رکھا۔ پہلے پوائنٹ میں المکراز کی ٹاپ نیٹ کورڈ سے ٹکرا کر واپس آنے والی گیند نے بھیڑ میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ پیدا کی لیکن دوسرے پوائنٹ پر شیلتن کی فار ہینڈ نے غلطی کی اور المکراز نے پہلا سیٹ جیت لیا۔
دوسرے سیٹ کا آغاز اور المکراز کی برتری
دوسرے سیٹ میں 2-2 کے اسکل پر جب شیلتن نے ایک گرؤنڈ اسٹروک چوکا تو انہیں فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن المکراز کے ڈبل فالتو اور ایک چوکے کی غلطی نے شیلتن کو پہلی بار سرویز توڑنے کا موقع دیا۔ اس کے باوجود المکراز نے اپنی ریفلکسز کو 10 آؤٹ آف 10 رکھا اور چار گیمز بعد سیٹ کو برابر کر لیا۔ ڈیفٹ ڈراپ شاٹس کے تبادلے کے بعد المکراز کی ونر نے شائقین کو پھر سے کھڑا کر دیا اور شیلتن کو سروس سنبھالنی پڑی۔
ٹائٹل کی آخری فیصلہ کن لمحات اور اگلا قدم
جب شیلتن کو دوبارہ سرویس کر کے میچ کو بریکر تک لے جانا تھا تو المکراز نے ایک فلکڈ بیک ہینڈ ونر کے ذریعے میچ ختم کر دیا۔ میچ کے بعد 24 سالہ شیلتن نے کہا کہ تفصیلات اہم ہیں اور ان کا اختلاف یو ایس اوپن کے مقابلے سے کم تھا۔ اگلے مرحلے میں کارلوس المکراز نوبرمبیر 15 سے 22 تک ٹورن میں ہونے والے اے ٹی پی فائنلز میں حصہ لیں گے، جہاں وہ دنیا کے آٹھ بہترین کھلاڑیوں کے خلاف میدان میں اتریں گے۔
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