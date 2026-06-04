کارن جوہار کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پاکستان کے اداکاروں کو فالو کرنے کی وجہ سے مناظر کا باعث بنے

فیلم ساز کارن جوہار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈرامائی انداز میں تقریباً تمام بولی وڈ ستاروں کو 언فالو کرنے کے بعد، اب دوبارہ آنلائن بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ وہ نے اس اقدام کو 'ڈیجیٹل ڈیٹوکس' کا حصہ قرار دیا تھا، لیکن اب اس کے فالو لیسٹ میں ایک دلچسپ جزیرہ نما پائی گئی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے بہت سے اہم بولی وڈ ناموں کے ساتھ، پاکستان کے چار اداکاروں کو فالو رکھا ہے، جس سے مناظر کا باعث بن گئی ہے۔
فیلم ساز کارن جوہار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈرامائی انداز میں تقریباً تمام بولی وڈ ستاروں کو 언فالو کرنے کے بعد، اب دوبارہ آنلائن بحث کا مرکز بن گیا ہے۔ وہ نے اس اقدام کو 'ڈیجیٹل ڈیٹوکس' کا حصہ قرار دیا تھا، لیکن اب اس کے فالو لਿਸٹ میں ایک دلچسپ جزیرہ نما پائی گئی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے بہت سے اہم بولی وڈ ناموں کے ساتھ، پاکستان کے چار اداکاروں کو فالو رکھا ہے، جو ہیں: فہد خان ، مہیرا خان ، علی ظفر اور عمر عباس ۔ یہ دریافت سماجی میڈیا کے صارفین میں مناظر کا باعث بن گئی ہے، جس میں بہت سے لوگ اس انتخاب کی وجہ کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فہد خان ، علی ظفر اور عمر عباس نے کارن جوہار اور ڈھرمہ پروڈکشنز کے ساتھ منسلک پروجیکٹس میں کام کیا ہے۔ مہیرا خان ، کارن سے پیشہ ورانہ طور پر نہیں منسلک، لیکن اس نے 'ریز' میں شاہ رخ خان کے ساتھ اپنے بولی وڈ ڈیبیو کیا تھا۔ ابھی تک کارن جوہار نے اس انتخاب کی وجہ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، لیکن یہ غیر متوقع دریافت اس کے حالیہ سماجی میڈیا کلینس کو ایک نئی پیچیدگی کا اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کا تجارت ڈیفائٹ ریکارڈ $34.
75 بلین 11 مہینوں میں پہنچ گیا ہے
کارن جوہار انسٹاگرام ڈرامائی انداز ڈجیٹل ڈیٹوکس فہد خان مہیرا خان علی ظفر عمر عباس ڈھرمہ پروڈکشنز سماجی میڈیا مناظر تجارتی ڈیفائٹ