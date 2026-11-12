کارواں فیسٹیول کراچی: ڈومی فورسٹ کی آؤٹ کی یادگار پورٹریٹ پیشی
اردو فائن آٹس کی طالبہ شایان احمد خان نے سوئش آرٹسٹ ڈومی فورسٹ کو کراچی کی یادگار تحفے کے طور پر ایک منفرد پورٹریٹ پیش کیا جس نے فیسٹیول کے اختتام کو جذباتی بنا دیا۔
12 نومبر 2026 کو کراچی میں منعقد ہونے والے تیسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کے دوران ایک ایسا جذباتی اور دلچسپ لمحہ رونما ہوا جس نے فنون لطیفہ کی خوبصورتی اور انسانی قربتوں کی عکاسی کی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی طرف سے اہم کردار ادا کرنے والے اس عالمی میلے کے اختتام کے موقع پر فائن آٹس کی دوسرے سال کی طالبہ شایان احمد خان نے ایک منفرد اور شاہکار تحفے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے سوئش شہرت یافتہ فنکارہ ڈومی فورسٹ کی خوبصورت اور تفصیلات سے بھرپور پورٹریٹ تیار کی تھی جو ان کی روانگی سے قبل ایک آخری یادگار تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔
فن اور ثقافتی رابطوں کی کامیاب تصویر
شایان احمد خان کی جانب سے پیش کردہ یہ پورٹریٹ محض ایک رنگین کینوس نہیں تھی بلکہ یہ ان کے احترام اور تعریف کی گہری علامت تھی۔ ڈومی فورسٹ، جو کہ کراچی کے ثقافتی ماحول میں گہرا اثر چھوڑ کر ملک سے روانہ ہو رہی تھیں، نے اس تحفے کو دیکھتے ہی اپنے جذبات پر قابو پانے سے انکار کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ایک نوجوان طالبہ نے ان کی شخصیت کو اتنی خوبصورتی اور ایمانداری کے ساتھ کیٹچ کیا ہے۔ یہ منظر حاضرین میں بھی گہرے جذبات کا موج سا اٹھا دیا جس سے ثابت ہوا کہ فن کی طاقت سرحدوں اور ثقافتی فرق سے بالاتر ہو کر انسانوں کو جوڑ سکتی ہے۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
ڈومی فورسٹ کا جذباتی اور پرجوش ردعمل
ڈومی فورسٹ نے شایان احمد خان کے فنانے اور دل کی گہرائیوں سے دیے گئے اس تحفے کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنی آواز میں لرزش کے ساتھ اس پورٹریٹ کو ایک ایسی یادگار تحفہ قرار دیا جسے وہ اپنی زندگی بھر محفوظ رکھیں گی۔ ڈومی فورسٹ نے واضح طور پر بتایا کہ انہیں کراچی میں ملنے والا یہ محبت اور گرم جوشی کا جذبہ ان کے دل کے انتہائی قریب رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لمحہ اور یہ یادیں ان کی ذات کے لیے ایک بہت ہی اہم اور پر اثر تجربہ ثابت ہوئیں گی۔ انہوں نے احساس کرایا کہ یہ محض ایک پورٹریٹ نہیں بلکہ کراچی کی مہمان نوازی اور اس شہر کی روح کی ایک زندہ تصویر ہے۔
ورلڈ کلچر فیسٹیول کا ثقافتی اور انسانی پیغام
اس جذباتی تبادلے نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کی اصل روح کو اجاگر کیا جو کہ محض رنگوں اور لائنوں کا نام نہیں بلکہ لمحاتی دوستیوں اور مستقل یادوں کی تعمیر ہے۔ ایسے واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ فنون لطیفہ مختلف ممالک اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک مضبوط پل کا کام کرتے ہیں۔ شایان احمد خان کی یہ کارکردگی نہ صرف ان کی فنانے کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ کراچی کی ثقافتی فضا کتنی خوش گوار اور بین الاقوامی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔
یادوں کی قید اور مستقبل کے لیے ایک تحفہ
شایان احمد خان کی جانب سے تیار کردہ یہ پورٹریٹ ڈومی فورسٹ کے لیے اب صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ان کے کراچی کے سفر کی ایک مکمل کہانی ہے۔ اس میں ڈیمی فورسٹ کا چہرہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کا ان سے لگاو اور کراچی کی گرمائش بھی شامل ہے۔ ڈومی فورسٹ اس یادگار تحفے کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گی جو ان کے دل میں ایک خاص مقام بنائے رکھے گا۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ فن کاروں کے درمیان قائم ہونے والی رشتے اور محبت دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے اور یہ یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment