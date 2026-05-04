کارگل تنازع: لاہور معاہدے سے لے کر جنگ تک کی کہانی

یہ مضمون 1999 کے کارگل تنازعے کی تفصیلات بیان کرتا ہے، جس میں نواز شریف اور اٹل بہاری واجپائی کے درمیان امن کی کوششوں سے لے کر کارگل میں فوجی جھڑپوں تک کے واقعات شامل ہیں۔ یہ جنرل پرویز مشرف اور دیگر اہم شخصیات کے بیانات اور ان کی کتابوں سے اقتباسات پر مبنی ہے۔
مئی 1999 کے اوائل میں پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کراچی میں تھے جب انہیں ان کے بھارتی ہم منصب اٹل بہاری واجپائی کا فون آیا۔ چند ہی ماہ پہلے تو دونوں نے لاہور میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے تھے جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ کشمیر سمیت تمام مسائل کے سفارتی حل کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ واجپائی کے ساتھ بس میں لاہور آنے والے صحافی کے کے کٹیال نے اپنی کتاب ’جرنی ٹو ایمیٹی: انڈیا اینڈ مشرف پاکستان‘ میں لکھا: فروری 1999 میں واجپائی کے لاہور کے دورے میں، نواز شریف نے ایک ضیافت میں مہمانِ خصوصی کا جنگ مخالف مصرع ادا کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی یہ نظم پوری سنائیں، جس میں بار بار آتا تھا کہ ’جنگ نہ ہونے دیں۔‘اس کے بعد نواز شریف نے اپنی طرف سے ایک خوب قافیہ بند مصرع کہا: ’مذاکرات کو بے رنگ نہ ہونے دیں۔‘ لیکن اس سے ڈھائی مہینے بعد ہی کراچی کے گورنر ہاؤس میں فون پر سنے واجپائی کے لفظوں میں نواز شریف کے لیے حیرت ہی حیرت تھی۔ وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی نے اپنی کتاب ’دی آئی وٹنس‘ میں لکھا ہے کہ واجپائی نے شکوہ کیا کہ پاکستان نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ ’واجپائی نے کہا کہ جب لاہور میں ایسے اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا تو پاکستان نے بہت چالاکی سے، انڈیا کے زیرِ انتظام کارگل کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔‘ موت کے منہ میں جاتے لوگوں کے آخری وقت کے ساتھی ’ڈیتھ ڈولا‘ کی بڑھتی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟
اُس وقت پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب 'ان دی لائن آف فائر' میں لکھتے ہیں کہ 'کارگل کوئی یک وقتی کارروائی نہیں تھی بلکہ دشوار گزار، برف سے ڈھکے شمالی علاقوں میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حکمتِ عملی کی سطح پر ہونے والی چالوں اور جوابی چالوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی تھی۔' 'انڈیا کسی ایسی جگہ پر قبضہ کر لیتا جہاں اسے محسوس ہوتا کہ ہماری موجودگی کمزور ہے، اور ہم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اسی طرح وہ سیاچن پر قابض ہونے میں کامیاب ہوئے (بظاہر انڈین حکومت کی منظوری کے بغیر)۔' 'اور اسی طرح کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہدین نے کارگل کی ان بلندیوں پر قبضہ کیا جنھیں انڈین فوج سردیوں کے لیے خالی کر دیتی تھی۔' جنرل مشرف نے لکھا کہ 'اطلاعات تھیں کہ انڈیا شمالی علاقوں، خصوصاً شقما سیکٹر میں آپریشن کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ سنہ 1998 کی سردیوں میں انڈیا نے معمول کے برعکس اپنی ریزرو بریگیڈز واپس نہ بلائیں بلکہ دراس میں مزید فوج تعینات کی، جس سے اس کی جارحانہ تیاریوں کا تاثر ملا۔ انڈیا نے خصوصی ہتھیار، بنکر شکن آلات، ہائی آلٹیٹیوڈ ساز و سامان اور سنو موبائلز بھی حاصل کیے۔ 'اس کے جواب میں پاکستان نے کارگل اور دراس سیکٹرز میں اپنی دفاعی پوزیشنز کے درمیان موجود خلا پُر کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ انڈیا کو لائن آف کنٹرول عبور کرنے سے روکا جا سکے۔ یہ منصوبہ جنوری 1999 میں منظور ہوا۔ نادرن لائٹ انفنٹری، جو مقامی اہل کاروں پر مشتمل تھی، کو اگلی چوکیوں پر تعینات کیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ ایل او سی کے ساتھ واٹرشیڈ لائن عبور نہ کی جائے۔' مشرف لکھتے ہیں کہ 'یہ کارروائی انتہائی رازداری اور محدود وسائل کے ساتھ کی گئی اور اپریل 1999 کے آخر تک ایل او سی کے 120 کلومیٹر طویل غیر محفوظ حصوں میں 100 سے زائد نئی چوکیاں قائم کر دی گئیں۔ انڈیا پاکستان کی نئی پوزیشنز سے بے خبر رہا۔' بے خبری کا دعویٰ تو نواز شریف کا بھی ہے جن کا کہنا ہے کہ 'حکومت کی منظوری کسی بھی ایسی کارروائی کے لیے قانوناً لازم تھی۔' سہیل وڑائچ کی کتاب 'غدار کون' میں شامل انٹرویو میں نواز شریف بتاتے ہیں: 'مجھے وزیراعظم کی حیثیت سے کارگل پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔' البتہ مشرف لکھتے ہیں کہ 29 جنوری 1999 کو سکردو میں اور 5 فروری 1999 کو نیلم وادی کے کیل سیکٹر میں فوج نے وزیراعظم کو بریفنگز دیں جن میں بتایا گیا کہ 'ہماری دفاعی کارروائی انڈین سرگرمیوں کا ردِ عمل تھی۔' نواز شریف حکومت میں وزیر اطلاعات، مشاہد حسین سید نے سنہ 2019 میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ 'جنوری میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا تھا۔ میں اس بریفنگ کا حصہ تھا اور وہ سکیورٹی پر ایک عمومی بریفنگ تھی۔' وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: 'یہ بریفنگ خاص طور پر نیلم ویلی روڈ پر انڈین مداخلت اور کاغان وادی کے ذریعے ایک متبادل سڑک کی کامیاب تکمیل سے متعلق تھی۔ اس میں کارگل کا کوئی ذکر نہیں تھا۔' تاہم مشرف کے مطابق 'بعد ازاں 12 مارچ کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) میں بھی وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی' جس میں انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورت حال کا تفصیلی جائزہ شامل تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 'بریفنگ میں نہ تو کسی نئے اقدام یا آپریشن کا اشارہ تھا اور نہ ہی پاکستانی فوج یا پیراملٹری فورس کی شمولیت کا یا ایل او سی پار کر کے ایسی پوزیشنیں سنبھالنے کے منصوبے کا جو اس سے پہلے انڈیا کے پاس ہوں۔' مشرف لکھتے ہیں کہ 'دونوں افواج کے درمیان پہلی جھڑپ دو مئی کو ہوئی جب انڈین فوجی شیوک سیکٹر میں ہماری پوزیشن سے ٹکرا گئے۔' شاید اس کے فوراً بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر تب آئی ایس پی آر سے منسلک سابق کرنل اشفاق حسین نے اپنی کتاب 'جنٹلمین استغفراللہ' میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پانچ مئی 1999 کی شام سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان (ریٹائرڈ) اپنی رہائش گاہ پر چائے پی رہے تھے۔ ایک غیر ملکی رسالہ الٹتے پلٹتے اچانک ان کی نگاہ ایک خبر پر جم کر رہ گئی۔ 'ہمالیہ کی چوٹیوں پر دنیا کے بلند ترین محاذ پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی جھڑپیں۔
کارگل نواز شریف اٹل بہاری واجپائی پرویز مشرف پاکستان انڈیا تعلقات
