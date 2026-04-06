کامران ٹیسوری کی حمایت میں احتجاج، شہری کے خلاف مقدمہ درج

سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی خواہش میں ایک شہری کی جانب سے خطرناک احتجاج کرنے پر پولیس نے اس کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کرلیا۔ شہر میں ٹریفک حادثات اور دیگر جرائم کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
سابق گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی بحالی اور ان سے ملاقات کی خواہش میں خطرناک احتجاج کرنے والے ایک شہری کے خلاف پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کرلیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق، کراچی کی اہم شاہراہ قائدین پر واقع پیدل چلنے والے پل سے ایک شخص نے خود کو رسیوں سے لٹکا کر احتجاج کیا۔ اس وقت نیچے ٹریفک رواں دواں تھی، اور احتجاج کرنے والے شخص نے اپنے ہاتھوں میں کامران ٹیسوری کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پہنچ کر شہری کو بحفاظت نیچے اتارا اور اسے فیروز آباد تھانے منتقل
کیا۔ تھانے میں تفتیش کے دوران احتجاج کرنے والے شخص کی شناخت عبدالحکیم کے نام سے ہوئی، جس نے بتایا کہ وہ کامران ٹیسوری سے ملنا چاہتا ہے اور انہیں دوبارہ گورنر کے عہدے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ عبدالحکیم نے پولیس کو آئندہ ایسا کوئی خطرناک قدم نہ اٹھانے کی یقین دہانی بھی کرائی، تاہم پولیس نے سرکار کی مدعیت میں عبدالحکیم کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کرلیا۔\اس واقعے کے علاوہ، کراچی شہر میں ٹریفک حادثات اور جرائم کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق، کراچی میں ایک ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر موقع سے فرار ہوگیا، تاہم پولیس نے بارہ دن بعد اسے گرفتار کرلیا۔ اس کے علاوہ، شہر میں اندھا دھند فائرنگ کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں گزشتہ تین دنوں کے دوران نو افراد زخمی ہوئے، جن میں تین خواتین اور ایک نوعمر لڑکا بھی شامل ہیں۔ یہ واقعات شہر میں امن و امان کی خراب صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں اور شہریوں میں خوف و ہراس کا باعث بن رہے ہیں۔\مزید برآں، سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے قائم کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کرلی ہے، جس میں اس المناک واقعے کی وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا گیا ہے۔ کمیشن نے اس سلسلے میں 13 عوامی سماعتیں کیں اور تمام متعلقہ شہادتوں اور شواہد کا جائزہ لیا۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے متاثرین کو انصاف ملنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام میں مدد ملے گی۔
