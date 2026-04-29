کاچا آپریشن: سندھ اسمبلی کمیٹی نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا، منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت

سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سندھ پولیس کی کاچا آپریشن میں کارکردگی کو سراہا اور منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ کمیٹی نے منشیات کی اسمگلنگ اور سٹریٹ کرائم جیسے اہم مسائل پر بھی غور کیا۔
سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سندھ پولیس کی کاچا آپریشن میں کارکردگی کو سراہا گیا۔ چیئرپرسن فریال تالپور نے حکام کو منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں منشیات کی اسمگلنگ، سٹریٹ کرائم، قانون و نظم ، کاچا آپریشن اور سندھ فارنسک سائنس لیبارٹری سمیت متعدد امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ فریال تالپور نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں اور معاشرے کے ہر فرد کو انہیں روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پولیس کو منشیات کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے اور منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت، بلا تفریق کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سرحدوں پر مضبوط اور منظم چیکنگ کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ بے ترتیب معائنات خاص طور پر منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کریک ڈاؤن اتنا سخت ہونا چاہیے کہ منشیات فروش پولیس سے خوف محسوس کریں۔ انہوں نے کاچا آپریشن میں سندھ پولیس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے افسران کی بہادری کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاچا علاقوں میں امن و امان بحال کرنا اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر داخلہ نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام پر کام جاری ہے تاکہ مجرموں کو فوری اور عبرتناک سزا دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں منشیات کے اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور سرحدوں پر این ایف، کسٹمز، ایکسائز اور پولیس کے مشترکہ چیک پوسٹ فعال ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کاچا آپریشن صدر آصف علی زرداری کے احکامات پر شروع کیا گیا تھا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ ڈاکوؤں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور ان کا نیٹ ورک بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ وزیر نے ڈی آئی جی لarkanا ناصر آفتاب، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو، ایس ایس پی کشمور مراد گھنگھرو، ایس ایس پی شہزائب چاچر اور ایس ایس پی گhotکی انوار کھیتران سمیت ان افسران کے لیے سول ایوارڈز کا بھی اعلان کیا جنہوں نے اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سندھ کے آئی جی نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے بڑے مقدمات میں 133 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 145 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 107 مشتبہ افراد حال ہی میں جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات مافیا کے نیٹ ورک کو مسلسل آپریشنز کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے اور سخت کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کاچا علاقوں میں کامیاب آپریشنز کی وجہ سے، اس وقت فدیہ کے لیے اغوا کے کوئی کیس نہیں ہیں، سڑکیں کھلی ہیں اور قانون و نظم کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جسے برقرار رکھا جائے گا۔ کمیٹی کے اراکین نے سندھ پولیس کی کاچا آپریشن میں کارکردگی کو سراہا اور اسپیشل سیکرٹری داخلہ سعید احمد شیخ کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اس اجلاس میں کمیٹی کے ارکان نے سندھ پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا۔ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کاچا آپریشن کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ وہاں کے عوام کی مشکلات کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے.
سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سندھ پولیس کی کاچا آپریشن میں کارکردگی کو سراہا گیا۔ چیئرپرسن فریال تالپور نے حکام کو منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ اجلاس میں منشیات کی اسمگلنگ، سٹریٹ کرائم، قانون و نظم، کاچا آپریشن اور سندھ فارنسک سائنس لیبارٹری سمیت متعدد امور پر تفصیلی بحث ہوئی۔ فریال تالپور نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہیں اور معاشرے کے ہر فرد کو انہیں روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے پولیس کو منشیات کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے اور منشیات کے اڈوں کے خلاف سخت، بلا تفریق کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سرحدوں پر مضبوط اور منظم چیکنگ کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ بے ترتیب معائنات خاص طور پر منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کریک ڈاؤن اتنا سخت ہونا چاہیے کہ منشیات فروش پولیس سے خوف محسوس کریں۔ انہوں نے کاچا آپریشن میں سندھ پولیس کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے افسران کی بہادری کو قابل ستائش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کاچا علاقوں میں امن و امان بحال کرنا اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر داخلہ نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام پر کام جاری ہے تاکہ مجرموں کو فوری اور عبرتناک سزا دی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر میں منشیات کے اڈوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور سرحدوں پر این ایف، کسٹمز، ایکسائز اور پولیس کے مشترکہ چیک پوسٹ فعال ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کاچا آپریشن صدر آصف علی زرداری کے احکامات پر شروع کیا گیا تھا اور اس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ ڈاکوؤں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور ان کا نیٹ ورک بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام (اے ڈی پی) کے تحت ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔ وزیر نے ڈی آئی جی لarkanا ناصر آفتاب، ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو، ایس ایس پی کشمور مراد گھنگھرو، ایس ایس پی شہزائب چاچر اور ایس ایس پی گhotکی انوار کھیتران سمیت ان افسران کے لیے سول ایوارڈز کا بھی اعلان کیا جنہوں نے اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سندھ کے آئی جی نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منشیات کے بڑے مقدمات میں 133 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور 145 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 107 مشتبہ افراد حال ہی میں جیل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات مافیا کے نیٹ ورک کو مسلسل آپریشنز کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے اور سخت کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کاچا علاقوں میں کامیاب آپریشنز کی وجہ سے، اس وقت فدیہ کے لیے اغوا کے کوئی کیس نہیں ہیں، سڑکیں کھلی ہیں اور قانون و نظم کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے، جسے برقرار رکھا جائے گا۔ کمیٹی کے اراکین نے سندھ پولیس کی کاچا آپریشن میں کارکردگی کو سراہا اور اسپیشل سیکرٹری داخلہ سعید احمد شیخ کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اس اجلاس میں کمیٹی کے ارکان نے سندھ پولیس کے جوانوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے منشیات کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے پر زور دیا۔ کمیٹی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ کاچا آپریشن کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی تاکہ وہاں کے عوام کی مشکلات کا جائزہ لیا جا سکے اور انہیں فوری ریلیف فراہم کیا جا سکے
