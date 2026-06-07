کاکروچ جنتا پارٹی: کیا یہ تحریک ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟

دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج نے نوجوانوں میں بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔ مظاہرین وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم، سیاسی تجزیہ کار اس تحریک کے مستقبل کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔
بھارتی دارالحکومت دہلی کے مشہور مقام جنتر منتر پر سنیچر کے روز ایک غیر معمولی احتجاج دیکھنے میں آیا۔ اس احتجاج کی کال سوشل میڈیا اکاؤنٹ 'کاکروچ از بیک' نے دی تھی، جس کے جواب میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اس اکاؤنٹ کے صرف چند دنوں میں دو کروڑ سے زائد فالوورز ہو چکے ہیں، جو اس تحریک کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ مظاہرین نے متفقہ طور پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور انھوں نے حکومت کو ایک ہفتے کا الٹی میٹم بھی دے دیا ہے۔ یہ مطالبہ نوجوانوں کے امتحانات اور تعلیمی نظام سے جڑے مسائل کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جہاں مبینہ طور پر بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم، اس احتجاج کو مختلف سیاسی اور سماجی تجزیہ کار مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اسے ناپختہ اور بے سمت تحریک قرار دیتے ہیں، جس کی بڑی وجہ کسی تجربہ کار چہرے کی عدم موجودگی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ایک جذباتی لہر ہے جس میں مستقل سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے۔ دوسری طرف، کچھ تجزیہ کار اسے عوام کے بڑھتے ہوئے غصے اور نظام سے عدم اطمینان کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ سینئر صحافی شرد گپتا کے مطابق، 'سنیچر کے روز جس طرح لوگ جنتر منتر پر جمع ہوئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں میں نظام کے تئیں عدم اطمینان اور غصہ پایا جاتا ہے۔' ان کا مزید کہنا تھا کہ بی جے پی نے نوجوانوں کو ہر جگہ جوڑے رکھا ہے، اور وزیر اعظم مودی خود کئی مواقع پر نوجوانوں کو مخاطب کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک ابھری ہے۔ سی جے پی کے ترجمان سورَو داس کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے شرکت نے ان کی تحریک کی توثیق کی ہے۔ انھوں نے کہا، 'ہم سب مل کر مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تمام مصیبت زدہ نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔' ان کا واضح مطالبہ ہے کہ ' دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں یا وزیر اعظم مودی انھیں استعفیٰ دینے پر مجبور کریں۔' دوسری جانب، سینئر صحافی سمیتا گپتا کا خیال ہے کہ یہ تحریک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مودی حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی مشکلات، مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اور دیگر مسائل نے عوام کو تنگ کر دیا ہے۔ اگرچہ اس تحریک کو ایک بڑی سیاسی تحریک کے طور پر دیکھنا قبل از وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقبل میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی مقبولیت اور نوجوانوں میں اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک کو ایک واضح سمت اور مستقل قیادت ملے، ورنہ یہ چند دنوں کی سنسنی خیزی تک محدود رہ سکتی ہے.
بھارتی دارالحکومت دہلی کے مشہور مقام جنتر منتر پر سنیچر کے روز ایک غیر معمولی احتجاج دیکھنے میں آیا۔ اس احتجاج کی کال سوشل میڈیا اکاؤنٹ 'کاکروچ از بیک' نے دی تھی، جس کے جواب میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اس اکاؤنٹ کے صرف چند دنوں میں دو کروڑ سے زائد فالوورز ہو چکے ہیں، جو اس تحریک کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ مظاہرین نے متفقہ طور پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور انھوں نے حکومت کو ایک ہفتے کا الٹی میٹم بھی دے دیا ہے۔ یہ مطالبہ نوجوانوں کے امتحانات اور تعلیمی نظام سے جڑے مسائل کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جہاں مبینہ طور پر بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تاہم، اس احتجاج کو مختلف سیاسی اور سماجی تجزیہ کار مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اسے ناپختہ اور بے سمت تحریک قرار دیتے ہیں، جس کی بڑی وجہ کسی تجربہ کار چہرے کی عدم موجودگی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ایک جذباتی لہر ہے جس میں مستقل سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے۔ دوسری طرف، کچھ تجزیہ کار اسے عوام کے بڑھتے ہوئے غصے اور نظام سے عدم اطمینان کا اظہار قرار دیتے ہیں۔ سینئر صحافی شرد گپتا کے مطابق، 'سنیچر کے روز جس طرح لوگ جنتر منتر پر جمع ہوئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں میں نظام کے تئیں عدم اطمینان اور غصہ پایا جاتا ہے۔' ان کا مزید کہنا تھا کہ بی جے پی نے نوجوانوں کو ہر جگہ جوڑے رکھا ہے، اور وزیر اعظم مودی خود کئی مواقع پر نوجوانوں کو مخاطب کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک ابھری ہے۔ سی جے پی کے ترجمان سورَو داس کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے شرکت نے ان کی تحریک کی توثیق کی ہے۔ انھوں نے کہا، 'ہم سب مل کر مستقبل کے لائحہ عمل کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تمام مصیبت زدہ نوجوانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔' ان کا واضح مطالبہ ہے کہ 'دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں یا وزیر اعظم مودی انھیں استعفیٰ دینے پر مجبور کریں۔' دوسری جانب، سینئر صحافی سمیتا گپتا کا خیال ہے کہ یہ تحریک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مودی حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی مشکلات، مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اور دیگر مسائل نے عوام کو تنگ کر دیا ہے۔ اگرچہ اس تحریک کو ایک بڑی سیاسی تحریک کے طور پر دیکھنا قبل از وقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقبل میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کی مقبولیت اور نوجوانوں میں اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک کو ایک واضح سمت اور مستقل قیادت ملے، ورنہ یہ چند دنوں کی سنسنی خیزی تک محدود رہ سکتی ہے
کاکروچ جنتا پارٹی دھرمیندر پردھان نوجوانوں کا احتجاج سیاسی تحریک جنتر منتر