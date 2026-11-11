کاہات میں گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی بعد دہشت گرد پر ہجوم؛ دس پولیس اہلکار شہید
کاہات علاقے میں گولڈ مائننگ کے خلاف پولیس کارروائی کے بعد دہشت گردوں کے ہجوم میں دس پولیس اہلکار شہید، 18 مجید سمیٹے۔ کیرمی حکام نے کارروائی کا آغاز کیا۔
کاہات کے دارابوکاچ علاقے میں تینے گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی کے بعد پولیس کے ایک گروہ پر دہشت گردوں کا ہجوم ہوا۔ اس ہجوم میں دس پولیس اہلکار شہید اور اٹھارہ دہشت گرد سمیٹے گئے۔ یہ واقعہ ہفتہ کی صبح ہوا۔
کارروائی کی بنیادی خاکہ اور مرحلے
کاہات انتظامیہ نے فی باقی کاٹ کے اندر غیر قانونی گولڈ مائننگ پر کارروائی کی۔ اس کارروائی میں مقامی سائیکل انتظامی ادارے اور پولیس کا مشترکہ ہصہ تھا۔ اہلکار گولڈ مائننگ کے مقامات پر موجود دہشت گردوں سے نبرد آزما ہوئے۔ آرگنائزڈ گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی کے بعد، دس پولیس اہلکار دریا ریننے کے دوران دہشت گردوں کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔Also readWhy roasted black chickpeas deserve a place in your daily diet?
فٹنا-الخواروج کے گروہ نے پولیس کے خلاف حملے کا اشارہ دیا۔ پولیس نے اس حملے کا مقابلہ کیا اور 18 دہشت گردوں کو شہہ کیا۔ اس عمل میں پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان مسلسل ہتھیاروں کی جھڑپ رہی۔
حکومت اور حکام کی رائے پر خدشات
کاہات کے ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ دن گولڈ مائننگ کے مقامات پر ایکسکویٹر پارکنگ پر 60 روزہ پابندی لگا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ، حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی فروخت پر بھی پابندی عائد کی۔ یہ اقدامات غیر قانونی گولڈ مائننگ کو روکنے کے لئے کیے گئے۔
کینڈر گورنر فیزل کرام کردونی نے اس واقعے پر شدید غیر حوصلہ افزائی ظاہر کی۔ انہوں نے قتل شدہ پولیس اہلکاروں کے خاندانوں پر تعزیت کا اظہار کیا۔ گورنر نے کہا کہ دہشت گردوں کو انصاف ملے گا اور پولیس کی قربانی بے معنی نہیں ہوگی۔
وفاقی وزیر برائے پارلیمنٹ امور طارق فضل چودھری نے بھی اس حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کا یہ ستم اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لئے قربانی ایک قومی فخر کا سبب ہے۔
تاثیرات اور مستقبل کے اقدامات
یہ حملہ گولڈ مائننگ کے خلاف کارروائی کے دوران ہوا، اس کے بعد پولیس اسٹیش کو اپنے پاس بلکائی گئی۔ اس کا اثر صوبائی انتظامی ادارے اور فوجی ہصہ پر پڑا ہے۔ پولیس وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر دہشت گردوں اور مجرم شناسائی کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی۔
مذید احکام کے تحت، بہت ساری پولیس اور انتظامی اہلکاروں کو گولڈ مائننگ کے مظاہرین کے خلاف ہصلہ جاری رکھنے کے لئے قریبی علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ یہ کاروائیاں ہمیشہ کے لئے مطلب ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گولڈ اعتماد کے خلاف لڑ رہے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ، ریسرچ 1122 کے نمائندے جواد افریڈی نے بتایا کہ اس حملے کے بعد 12 پولیس اہلکار ہسپتال منتقل کر دیے گئے۔ انہیں ابتدائی علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔
ان اقدامات کے ساتھ، مقامی انتظامیہ اس خطے میں گولڈ مائننگ کو روکنے کے لئے اپنی تفصیل بڑھائے گی۔ مستقبل میں دہشت گردوں اور مجرم مقامات پر بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر کے عوامی سلامتی کو بہتر بنایا جائے گا۔
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