کاہت میں پولیس کے شہید ہونے کے بعد فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا قتل
کاہت کے گمبٹ علاقے میں پولیس اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے درمیان تبادلہ گولہ بارود کے دوران دس پولیس افسران شہید ہوئے اور اٹھارہ دہشت گرد مارے گئے۔
کاہت کے علاقے گمبٹ میں پولیس اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد وں کے درمیان تبادلہ گولہ بارود کے دوران دس پولیس افسران شہید ہوئے اور اٹھارہ دہشت گرد مارے گئے۔ یہ کارروائی غیر قانونی سونے کی کان کنی کے خلاف کی گئی تھی۔ حکام کے مطابق کارروائی مکمل ہونے کے بعد پولیس اپنے اپنے اسٹیشنوں کی طرف واپس جا رہی تھی کہ اس وقت فتنہ الخوارج کے دہشت گرد وں نے، جو کہ مجرمانہ عناصر کے حکم پر کام کر رہے تھے، حملہ کیا۔ پولیس نے بے مثال بہادری اور حوصلے کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور 18 دہشت گرد وں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران 10 خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ یہ واقعہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ مجرمانہ عناصر اور فتنہ الخوارج کے درمیان بیرونی طاقتوں کے تعاون سے ایک مشترکہ رابطہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ الخوارج کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عناصر مجرمانہ مافیا کے ساتھ مل کر اپنے شرارتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکام نے کہا کہ مجرمانہ عناصر اور فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور مجرمانہ مافیا کے سہولت کاروں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا اور کوئی غیر قانونی سرگرمی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہید پولیس افسران خیبر پختونخوا کے خاص طور پر کوہت ضلع سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے پولیس نے خیبر پختونخوا کے کرک ضلع میں چنگھو پولیس چیک پوسٹ پر ایک بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام کر دیا تھا۔ کرک کے ضلعی پولیس افسر فضل وحید کے مطابق، دہشت گرد وں نے تاریکی کے ڈھکن کے نیچے چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور بھاری ہتھیاروں سے شدید گولہ بارود کا تبادلہ کیا۔ پولیس نے فوراً اور مؤثر طریقے سے جواب دیا اور حملے کو کامیابی سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ گولہ بارود کا تبادلہ رات دیر سے شروع ہوا اور صبح تک جاری رہا۔ پاکستان آرمی نے جھیلوں میں 1،500 سے زیادہ شوٹرز کے مقابلے میں 46ویں پارا سینٹرل میٹ میں کامیابی حاصل کی۔.
کاہت کے علاقے گمبٹ میں پولیس اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے درمیان تبادلہ گولہ بارود کے دوران دس پولیس افسران شہید ہوئے اور اٹھارہ دہشت گرد مارے گئے۔ یہ کارروائی غیر قانونی سونے کی کان کنی کے خلاف کی گئی تھی۔ حکام کے مطابق کارروائی مکمل ہونے کے بعد پولیس اپنے اپنے اسٹیشنوں کی طرف واپس جا رہی تھی کہ اس وقت فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے، جو کہ مجرمانہ عناصر کے حکم پر کام کر رہے تھے، حملہ کیا۔ پولیس نے بے مثال بہادری اور حوصلے کے ساتھ حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور 18 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران 10 خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ یہ واقعہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ مجرمانہ عناصر اور فتنہ الخوارج کے درمیان بیرونی طاقتوں کے تعاون سے ایک مشترکہ رابطہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ الخوارج کا اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ عناصر مجرمانہ مافیا کے ساتھ مل کر اپنے شرارتی مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکام نے کہا کہ مجرمانہ عناصر اور فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کے خلاف ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ فتنہ الخوارج اور مجرمانہ مافیا کے سہولت کاروں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا اور کوئی غیر قانونی سرگرمی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہید پولیس افسران خیبر پختونخوا کے خاص طور پر کوہت ضلع سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے پولیس نے خیبر پختونخوا کے کرک ضلع میں چنگھو پولیس چیک پوسٹ پر ایک بڑے دہشت گرد حملے کو ناکام کر دیا تھا۔ کرک کے ضلعی پولیس افسر فضل وحید کے مطابق، دہشت گردوں نے تاریکی کے ڈھکن کے نیچے چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور بھاری ہتھیاروں سے شدید گولہ بارود کا تبادلہ کیا۔ پولیس نے فوراً اور مؤثر طریقے سے جواب دیا اور حملے کو کامیابی سے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ گولہ بارود کا تبادلہ رات دیر سے شروع ہوا اور صبح تک جاری رہا۔ پاکستان آرمی نے جھیلوں میں 1،500 سے زیادہ شوٹرز کے مقابلے میں 46ویں پارا سینٹرل میٹ میں کامیابی حاصل کی۔
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