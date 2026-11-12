کاہنہ میں نجی بریڈنگ فارم پر شیرنی کے حملے میں کیئر ٹیکر جاں بحق
کاہنہ میں نجی بریڈنگ فارم پر شیرنی کے حملے میں 19 سالہ کیئر ٹیکر ہلاک ہوگیا، جس سے پنجاب میں وائلڈ لائف فارمز کی نگرانی پر سوال اٹھ گئے ہیں۔
لاہور کے علاقے کاہنہ میں فیضی وائلڈ لائف بریڈنگ فارم میں شیرنی کے حملے سے 19 سالہ کیئر ٹیکر طلحہ منیر جاں بحق ہوگیا۔ یہ واقعہ نومبر 2026 میں پیش آیا، جس نے محکمہ تحفظ جنگلی حیات و پارکس پنجاب کی نگرانی اور انفورسمنٹ کی کارکردگی پر سنگین سوالات کھڑے کردیے ہیں۔
محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق کیئر ٹیکر پنجرے میں موجود شیر کو خوراک فراہم کرتے ہوئے حفاظتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کے باعث شیرنی کا نشانہ بنا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئے۔Also readPakistani Under-19 Batting in Asian Cricket Council Under-19 Asia Cup Against Japan Under-19
کاہنہ شیرنی حملہ کیسے پیش آیا
فیضی وائلڈ لائف بریڈنگ فارم کے گوشت خور جانوروں پر مشتمل حصے کو محکمہ وائلڈ لائف نے عوام اور سیاحوں کی حفاظت کے پیش نظر جنوری 2026 سے سیل کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود جانوروں کی دیکھ بھال اور خوراک فراہم کرنے کے لیے عملے کو وہاں داخلے کی اجازت دی گئی تھی۔
پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر نعمان ویڈیو بنانے کے لیے فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ اس دوران شیرنی قابو سے باہر ہوگئی اور اس نے کیئر ٹیکر طلحہ منیر پر حملہ کردیا۔ پولیس کے مطابق یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ زخمی کیئر ٹیکر کو اسپتال منتقل کرتے وقت بتایا گیا کہ وہ کتے کے حملے میں زخمی ہوا ہے۔
یہ صورتحال فارم کے حفاظتی انتظامات، عملے کی نگرانی اور محکمہ وائلڈ لائف کے مانیٹرنگ نظام کی مؤثریت پر سوال اٹھاتی ہے۔ ایک ایسے حصے میں، جو کئی ماہ سے سیل ہونے کا دعویٰ کیا جارہا تھا، جانی نقصان ہونا محکمانہ نگرانی کی خامیوں کو واضح کرتا ہے۔
محکمہ وائلڈ لائف اور پولیس کا مؤقف
محکمہ وائلڈ لائف نے واقعے کی وضاحت میں کیئر ٹیکر کی ہلاکت کو حفاظتی ایس او پیز کی خلاف ورزی سے جوڑا ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ سیل شدہ حصے میں دیکھ بھال کے لیے عملے کی رسائی موجود تھی، جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔
پولیس نے فارم مالکان فیض اور نعمان کو مبینہ طور پر گرفتار کرکے تھانہ کاہنہ منتقل کردیا ہے۔ دونوں پر الزامات کی تفتیش جاری ہے اور ابھی تک عدالت میں ان کا جرم ثابت نہیں ہوا۔ ٹک ٹاکر نعمان کی موجودگی اور ویڈیو بنانے کے دعوے کی تصدیق بھی پولیس تفتیش سے مشروط ہے۔
صحافتی سوالات میں یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر فارم کا متعلقہ حصہ جنوری 2026 سے سیل تھا تو خطرناک جانوروں کی دیکھ بھال کی نگرانی کون کررہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سوال بھی باقی ہے کہ کیا محکمے نے پنجروں، حفاظتی انتظامات اور خوراک فراہم کرنے کے طریقہ کار کا معائنہ کیا تھا، اور کیا عملے کو خطرناک جانوروں سے نمٹنے کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔
نجی بریڈنگ فارمز کے لیے آگے کیا ہوگا
گزشتہ دو برس کے دوران دستیاب میڈیا رپورٹس کے مطابق شیروں کے حملوں کے کم از کم سات واقعات پیش آئے، جن میں آٹھ افراد زخمی اور ایک شخص جاں بحق ہوا۔ جولائی 2025 میں لاہور کے جوہر ٹاؤن میں نجی فارم ہاؤس سے فرار ہونے والے شیر نے ایک خاتون اور دو بچوں کو زخمی کیا تھا۔
جنوری 2026 میں لاہور کے بھیکے وال پنڈ میں شیرنی کے حملے سے آٹھ سالہ بچی زخمی ہوئی، جبکہ سبزہ زار میں شیر کے حملے سے آٹھ سالہ بچے کا بازو ضائع ہوگیا۔ ستمبر 2026 میں گجرات کے کھاریاں میں 17 سالہ نوجوان شیر کے حملے میں زخمی ہوا۔ فیصل آباد میں شیروں کو تحویل میں لینے کی کارروائی کے دوران محکمہ وائلڈ لائف کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا تھا۔
مسلسل واقعات کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب بھر کے نجی وائلڈ لائف بریڈنگ فارمز کا جامع حفاظتی آڈٹ کیا جائے۔ خطرناک جانوروں کے پنجروں اور حفاظتی انتظامات کا معائنہ لازمی ہو، عملے کی تربیت لازمی بنائی جائے، اور خلاف ورزی کرنے والے فارم مالکان کے لائسنس معطل یا منسوخ کیے جائیں۔
محکمہ وائلڈ لائف سے یہ تفصیلات بھی طلب کی جانی چاہییں کہ گزشتہ دو برس میں کتنے بریڈنگ فارمز کا معائنہ کیا گیا، کتنے خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے اور ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ انسانی جانوں کے ضیاع سے پہلے خطرات کی روک تھام ہی اصل امتحان ہے۔
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