کاہنہ میں مقابلہ، ڈاکو گرفتار، فائرنگ سے زخمی، سرچ آپریشن شروع

کاہنہ میں گجومتہ کے قریب پولیس ناکے پر مشکوک افراد کی فائرنگ کے بعد ہونے والے مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ ایس ایچ او عامر شہزاد کے مطابق کاہنہ پولیس نے گجومتہ کے قریب ناکہ بندی کررکھی تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار تین مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تھا جبکہ گرفتار ملزم کی شناخت اللہ وسایا کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈاکو کی فائرنگ سے اسلحہ سمیت زخمی ہوکر گرفتار کیا گیا جبکہ اسکی فائرنگ سے ایک شخص کیقتل بھی ہوئی ہے جس کے بعد گرفتار ہونے والوں کی تعداد دو ہوگئی ہے۔
کاہنہ میں گجومتہ کے قریب پولیس ناکے پر مشکوک افراد کی فائرنگ کے بعد ہونے والے مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ ایس ایچ او عامر شہزاد کے مطابق کاہنہ پولیس نے گجومتہ کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار تین مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران ایک ڈاکو زخمی ہوگیا جسے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت اللہ وسایا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اللہ وسایا ڈکیتی سمیت 50 سے زائد سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہیں.
کاہنہ میں گجومتہ کے قریب پولیس ناکے پر مشکوک افراد کی فائرنگ کے بعد ہونے والے مقابلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ ایس ایچ او عامر شہزاد کے مطابق کاہنہ پولیس نے گجومتہ کے قریب ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار تین مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے دوران ایک ڈاکو زخمی ہوگیا جسے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت اللہ وسایا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اللہ وسایا ڈکیتی سمیت 50 سے زائد سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس نے زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہیں
Violence Crime In Progress Police Encounter Armed Robbery Drive-By Shooting Looting Multiple Fatalities Police Investigation