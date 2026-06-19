کبیرپختونخوا کا بجٹ: 48 ارب روپے خسارے کے باوجود 45 ہزار ماہانہ اجرت میں اضافہ اور آسامیاں بڑھائی گئیں

کبیرپختونخوا حکومت کا مالی سال 27-2026 کا بجٹ، جس میں ماحولیاتی ترقی، تعلیم، صحت اور نسلی برادری کی خودکفالت کے نامے شامل ہیں، 48 ارب روپے خسارے کے باوجود تنخواہوں اور پنشن میں 7% اضافہ، کم از کم اجرت 45 ہزار روپے بنائے جانے کی پیشکش کرتا ہے۔
جب وزیراعظم سہیل آفریدی نے مالی سال 2027-2026 کے بجٹ کی پیشکش کی تو انہوں نے کل 2،122 ارب روپے کی مجموعی مقدار کی بنیاد پر اس جائزے کو پیش کیا۔ جنہوں نے حکومتی بجٹ میں 48 ارب روپے کے حجم بنیادی خسارے کو واضح کیا اور اس ضمن میں ملازمین اور پنشن لینے والوں کی تنخواہوں میں 7 فیصد اضافہ اور کم از کم تنخواہ میں 45 ہزار روپے تک بڑھانے کی لکیری تجویز پیش کی۔ مقامی برادری کے لیے یہ اقدام مزید قابلِ قدر عمل درآمد کا زمانہ پیدا کرے گا۔ بجٹ کے علمی فریم ورک میں متعدد شعبوں کو خصوصی توجہ دی گئی۔ منصوبے کے تحت 524 ارب روپے کا سرمایہ سالانہ ترقیاتی کارناموں پر مختص کیا گیا۔ موجودہ مالی سال میں 7،952 نئی آسامیاں قائم کیا گئیں، جس سے ہر سال نوآبادیاتی بے روزگاری میں واضح کمی آئی۔ مزید برآں، 1،100 اسکوولز کو شمسی توانائی کی سہولت پر منتقل کر کے، نہ صرف توانائی کے خرچ کو کم کیا بلکہ بچوں کے تعلیم ی تجربہ کو بھی بہتر بنانے میں کامیاب ہوا۔ اضلاع اور قبائلی اضلاع کو بھی بجٹ میں 52.
8 ارب روپے اور 29 ارب روپے کے سائز سے احاطہ کیا گیا، جو تحفظ، بنیادی ڈھانچے اور انتظامی تقویت کیلئے اہم ہیں۔ یہ رقم 52 ارب روپے اے آئی پی کی شمولیت کے ساتھ چلے گھرے، پالیسوں اور ہمدردی حقوق کی اصلاحاتی محاذ دارویاں۔ آؤٹ ڈور اور وفاقی شراکت کو مدنظر رکھتے ہوئے 150 ارب روپے کی بیرونی امداد اور قرضہ دستیاب کرائے گئے۔ وفاقی پی ایس ڈی پی کے تحت 5 ارب 18 کروڑ روپے مختص کرنے کا سلسلہ بھی شامل ہے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 1،645 ارب روپے کو حتمی توقیر میں رکھا گیا۔ سیکٹرل تفویضات میں امن و امان کیلئے 191 ارب روپے، بہتر حکمرانی کیلئے گڈ گورننس روڈ میپ پر 200 ملین روپے اور تعلیم کے لئے 468 ارب روپے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کا شعبہ 334 ارب روپے سے منسلک ہے، جس میں MTI اسپتالوں کیلئے 80 ارب، ری ہبلیٹی پروگرام کیلئے 36 ارب اور صحت کارڈ کیلئے 50 ارب روپے کی تفسیری تقسیم کی گئی۔ ایک اور نمایاں معاملہ اقلیتی برادریز کی خود کفالت کیلئے 51 ملین کا اسکیم اور احساس کسان پروگرام کیلئے 2 ارب روپے کا کامیابی کی رقم ہے۔ بیرون ملک روزگار کے خواہش مند افراد کو بلا سود قرضے کے لِیے 2 ارب روپے کا انتظام کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اور عوامی ماحول کیلئے 14 ارب روپے اور الیکٹرک بائیکس اور رکشوں کے منصوبے کو 2.5 ارب روپے کے ساتھ شامل کیا گیا۔ حکومت کا خواہش ہے کہ یہ تجزیاتی لکیریات کے تحت برقراری کے ساتھ ساتھ ایک شفاف، فائدہ مند معاشرہ پیدا ہو۔ ان تجاویز کے ساتھ صوبے کی مجموعی طریقہ کار اور خود مختاری میں تبدیلیوں کا کردار نمایاں ہے، جو عوامی حوصلہ افزائی کو مزید بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔ اس طرح، بجٹ میں مالی اور معاشرتی اصلاح کے پہلوؤں کو اندازہ کرنے کا مقصد واضح آیا
کبیرپختونخوا بجٹ سہیل آفریدی تکنیکی اخراجات تعلیم صحت
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