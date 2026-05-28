کتے کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری، جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت علمائے اسلام (ف) کے رہنماؤں نے ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق کیا

کتے کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری، جماعت اسلامی پاکستان اور جمعیت علمائے اسلام (ف) کے رہنماؤں نے ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق کیا
📆28/05/2026 1:24 pm
📰arynewsud
جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ اتفاق کھیلوں کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فلسطین پر واضح پالیسی رکھے اور ابراہم اکارڈ کو مسترد کرے، مسئلہ فلسطین پر مشترکہ مؤقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔

کھیلوں کی دنیا میں پہلی بار کتے کو ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان اور جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ اتفاق کھیلوں کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور انہیں عیدالضحیٰ کی مبارکباد دی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان ملکی و سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فلسطین پر واضح پالیسی رکھے اور ابراہم اکارڈ کو مسترد کرے، مسئلہ فلسطین پر مشترکہ مؤقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر سے بھی ٹیلیفونک رابط کیا اور انہیں عیدالاضحیٰ کی مبارکباد دی.

