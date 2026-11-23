کراؤڈ اسٹرائیک نے زی اسکیلر کو 43.9 ارب ڈالر میں خریدنے کی پیشکش کر دی
سائبر سیکیورٹی کمپنی کراؤڈ اسٹرائیک نے زی اسکیلر کو 43.9 ارب ڈالر میں حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تاریخی معاہدے سے صنعت میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں اور نئی پلیٹ فارم کی تشکیل ہوگی۔
سائبر سیکیورٹی کے عالمی راکھی ڈھال 'کراؤڈ اسٹرائیک' (CrowdStrike) نے اپنے طویل مدتی پارٹنر 'زی اسکیلر' ( Zscaler) کو 43.9 ارب ڈالر کے معاہدے کے تحت حاصل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ پیشکش سائبر حملوں اور ٹیکنالوجی کے ناکام ہونے کے عالمی خطرات کے بڑھنے کے تناظر میں کی گئی ہے تاکہ دونوں کمپنیاں اپنی کاروباری توسیع کو مزید مستحکم کر سکیں۔
ایکشن پلان اور لیڈرشپ کی ترتیب
کراؤڈ اسٹرائیک نے پیر کی روز اس اعلان کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں کمپنیاں اپنے اپنے بانیوں، یعنی جارج کورٹز (George Kurtz) اور جے چودھری (Jay Chaudhry) کی قیادت میں آپس میں مل کر کام کریں گی۔ اس نئے ادارے میں جے چودھری زی اسکیلر کی سربراہی جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی وہ کراؤڈ اسٹرائیک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہو جائیں گے۔Also readپاکستان میں کینیبالسزم اور اس قانونی خلا کی حقیقت
معاہدے کی مالیاتی تفصیلات
اس تجویز کردہ معاہدے کے تحت زی اسکلر کی قیمت اس کے مارکیٹ کیپٹلائزیشن یعنی $31.7 ارب ڈالر سے کافی زیادہ ہے جو جمعہ کے مارکیٹ کے بند ہونے پر درج تھی۔ اعلان کے فوراً بعد کراؤڈ اسٹرائیک کے شیئرز میں 8 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ زی اسکیلر کے اسٹاک میں 17 فیصد کی واضح اضافہ دیکھا گیا۔
منافع اور لاگت بچت کے اہداف
کمپنی کا دعویٰ ہے کہ معاہدے کے مکمل ہونے کے بعد پہلے 30 مہینوں کے اندر اندر آمدنی میں ہم آہنگی (Synergies) پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں اس مدت کے اختتام تک سالانہ شرح تقریباً ایک ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ، لیندے مکمل ہونے کے 18 سے 24 مہینوں کے اندر اندر کمپنی 500 ملین ڈالر کی لاگت میں کمی کا بھی لक्ष्य رکھتی ہے۔
ادارتی حلقوں کی تجزیہ نگاری
ویڈ بوش سکیورٹیز (Wedbush Securities) کی افیلی ایٹ یارک وائل ایوز (Yorkville Ives) میں پارٹنر ڈین آئیوز (Dan Ives) کے مطابق، یہ معاہدہ سائبر سیکیورٹی انڈسٹری میں وسیع پیمانے پر کنسولیڈیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے دور میں کمپنیاں شراکت داری کے بجائے یکجا پلیٹ فارمز کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔
مستقبل کے لیے ٹائم لائن
اس اکوئزیشن کے مکمل ہونے کی توقع 2027 کے درمیان لگائی گئی ہے۔ یہ طویل مدتی منصوبہ بندی نہ صرف موجودہ ٹیکنالوجی چیلنجوں کا سامنا کرتی ہے بلکہ آنے والے سالوں میں سائبر سیکیورٹی کے معیارات کو بھی نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار کی گئی ہے۔
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology