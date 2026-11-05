کراچی: ڈکیتی مزاحمت پر دو شہری جاں بحق
کراچی میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران گلشن معمار اور اورنگی ٹاؤن میں دو شہری جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان گرفتار، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
کراچی میں بدامنی اور ڈکیتی کی وارداتیں دوبارہ سر اٹھا گئی ہیں، جہاں ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے والے دو شہری جان سے گئے۔ گلشن معمار کے علاقے گبول گوٹھ میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے والا ایک شہری نے علاج کے دوران اپنی جان گنوا دی، جبکہ اورنگی ٹاؤن کے الطاف نگر میں ایک 22 سالہ نوجوان کی لاش برآمد ہوئی۔ ان دونوں واقعات میں ڈکیتی اور فائرنگ شامل ہیں، جس سے شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔
گلشن معمار میں ڈکیتی کا المناک واقعہ
گلشن معمار کے علاقے گبول گوٹھ میں پیش آنے والے واقعے میں 31 اکتوبر کو لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے تین افراد زخمی ہوئے تھے۔ ان زخمیوں میں 2 سگے بھائی عنایت اور جعفر بھی شامل تھے۔ پولیس کے مطابق جعفر کچھ دن قبل ہی زخموں کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا۔ اس واقعے میں مقتول شخص گبول گوٹھ کا رہائشی تھا۔ ایس ایچ او گلشن معمار محمد علی نیازی نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے واردات میں ملزم اورنگزیب کو گرفتار کر لیا، جو پہلے زخمی حالت میں ملحق ہوا اور اب جیل میں قید ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
اورنگی ٹاؤن میں نوجوان کی موت
اسی دوران جمعرات کی شب اورنگی ٹاؤن کے الطاف نگر علاقے میں بلاک اے گلی نمبر 3 میں ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا، جہاں فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 22 سالہ حمزہ علی کے نام سے کی گئی ہے، جس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ ایدھی کے رضاکاروں نے مقتول کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔
پولیس کا مؤقف اور دوسرے الزامات
پولیس نے اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والے واقعے کو ڈکیتی کے بجائے نامعلوم ملزمان کی فائرنگ قرار دیا ہے۔ پاکستان بازار پولیس کے مطابق اس واقعے کی وجہ کا تعین کیا جا رہا ہے۔ تاہم، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بھی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں دیگر معاملات میں بی آئی ایس پی میں مبینہ کرپشن اور گلشن حدید میں گھر میں گھس کر فائرنگ کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، جن میں ماں اور بیٹی کی قتل کا ذکر ملتا ہے۔
شہریوں میں بے چینی کا ماجرا
ان دو متعلقہ واقعات نے کراچی کے شہریوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان واقعات کی سختی سے تحقیقات کر رہی ہے، تاہم عوام کا کہنا ہے کہ ڈکیتی اور فائرنگ کی وارداتیں روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ شہری چاہتے ہیں کہ پولیس فوری طور پر ایسے عناصر کو گرفتار کرے جو عام شہریوں کی جان و مال کو خطرات لاحق کر رہے ہیں۔
آئندہ اقدامات اور قانونی کارروائی
پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ملزمان کو گرفتار کرنے اور ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ گلشن معمار کے معاملے میں ملزم اورنگزیب کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس سے تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے معاملے میں پولیس نامعلوم ملزمان کی شناخت کے لیے سرچ آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہے۔ شہریوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
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