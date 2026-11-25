کراچی میں عمارت کے گرنے سے 3 ہلاک، 14 زخمی
کراچی کی بلوچ کالونی میں عمارت گرنے سے 3 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوگئے۔ وزارتِ عظمیٰ اور صدر نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔
کراچی کی بلوچ کالونی میں واقع چھ منزلہ زیر تعمیر عمارت کے منہدم ہونے سے کم از کم تین افراد کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ چودہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ جمعہ کے روز پیش آیا جب عمارت کا ڈھانچہ اچانک گر کر کچل گیا جس کے نتیجے میں اس کے نیچے دبے ہوئے افراد کی تلاش کے لیے فوری بچاؤ کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔
املاک کے اندر پھنسے لوگوں کی تلاش جاری
اس حادثے کا مقام کراچی ایڈمنسٹریشن ملازمین کو آپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی (ای سی جی این ایچ ایس) کے بلاک 4 میں ہے۔ ریسکیو 1122 کے افسران نے تصدیق کی ہے کہ ملبے سے تین لاشیں بازیاب کروائی گئی ہیں اور زخمی افراد کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (ای جے پی ایم سی) منتقل کر دیا گیا ہے۔Also readجامعہ کراچی کا نیا اکیڈمک کلینڈر جاری، پہلی بار امتحانی نتائج کے اجراء کی مدت معین
سابقہ رپورٹس کے مطابق اس وقت دس زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا تھا جن میں سے نو افراد کو ابتدائی علاج کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ ایک مریض کی حالت مستحکم ہے۔ تاہم، اب تک چودہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو مختلف طبی مراکز میں داخل ہیں اور ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
حکام کی جانب سے بچاؤ کی کوششیں اور احتیاطی تدابیر
صوبائی پولیس کے ان سپرنٹنڈنٹ جنرل جاویدalam اوڈھو نے فوری ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام پولیس افسران واقعے کی جگہ پر پہنچیں اور ریسکیو ٹیموں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فائر بیڑہ، ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی برقرار رکھی جائے تاکہ ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو جلد از جلد باہر نکالا جا سکے۔
ان سپرنٹنڈنٹ جنرل نے مزید ہدایت کی ہے کہ علاقے میں گزرگاہوں کی صفائی کی جائے تاکہ بچاؤ کے مشنز میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ راستوں کو کھلا رکھے اور متبادل راستے مختص کرے تاکہ حادثے کی جگہ کے ارد گرد آمد و رفت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ متعلقہ پولیس افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خود اس آپریشن کی نگرانی کریں اور باقاعدہ اپ ڈیٹس جاری کریں۔
میئر کا الزام اور احتساب کا مطالبہ
کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے) اس عمارت کو منہدم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن عدالت کے حکم امتناع کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالتی حکم نہ ہوتا تو یہ عمارت پہلے ہی گرائی جا چکی ہوتی۔ انہوں نے نام نہاد پورشن میfia اور بدعنوان عناصر کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ سیاسی اثر و رسوخ بھی اس غیر قانونی تعمیر کا حصہ تھا۔
میئر مرتضیٰ وہاب نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے پر وزیرِ اعلیٰ سندھ اور محکمہ مقامی حکومت کے وزیر سے بات کریں گے۔ ان کا مؤقف تھا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قوانین اور سخت کارروائی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ یہ عمارت غیر محفوظ تھی اور اس کی تعمیر میں ضوابط کی پابندی نہ کی گئی تھی۔
وزیرِ اعلیٰ اور صدر کی جانب سے ہدایات
وزیرِ اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بچاؤ کے کاموں کی رفتار تیز کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریسکیو 1122، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان ہم آہنگی برقرار رکھی جائے۔ انہوں نے مزید حکم دیا ہے کہ قریبی عمارتوں کی حفاظتی معائنہ کیا جائے اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ ملبے اور دیگر ساخات میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔
مراد علی شاہ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ عمارت کے منظور شدہ پلانز، حفاظتی معیارات کی پاسداری اور ممکنہ غفلت کی جانچ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر غیر قانونی تعمیر یا غفلت ثابت ہوتی ہے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ زخمیوں کے ساتھ کوئی سستی برتاؤ نہ کریں اور کراچی کمشنر کو مسلسل رپورٹس فراہم کریں۔
صدر آصف علی زرداری نے بھی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور جامع تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی معیارات اور ریگولیٹری اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے سندھ حکومت کو ہدایت کی ہے کہ تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے تاکہ ملبے تلے دبے لوگوں کو بچایا جا سکے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔
وزیرِ اعلیٰ شہباز شریف نے بھی اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ پاکستان میں عمارتوں کے گرنے کا مسئلہ بار بار سامنے آتا رہا ہے جو کہ غیر معیاری تعمیراتی مواد اور احتیاطی تدابیر کی کمی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ستمبر میں اورنگی ٹاؤن میں پری کینٹ اسکول کے دیوار گرنے سے پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح اس سال کے آغاز میں سولجر بازار میں گیس لیکج سے ہوئی دھماکے میں پندرہ افراد ہلاک اور اٹھارہ زخمی ہوئے تھے۔
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime