کراچی: اسکول کی چھت سے گر کر طالبہ جاں بحق

کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں ایک 14 سالہ طالبہ اسکول کی چھت سے گر کر جاں بحق ہوگئی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اسکول انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان ہے۔
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک المناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں ایک 14 سالہ طالبہ ، کنزا حسین، اسکول کی چھت سے گرنے کے باعث جانبحق ہوگئی۔ یہ واقعہ 21 اپریل کو گبول کالونی میں واقع ایک نجی اسکول میں پیش آیا تھا اور آج طالبہ کی موت کی خبر نے پورے علاقے میں غم و افسوس کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، کنزا حسین اسکول کی تیسری منزل سے گر گئی تھی۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ حادثے کے فوری بعد طالبہ کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ گزشتہ کئی دنوں سے زیر علاج تھی۔ تاہم، آج صبح اس نے دم توڑ دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ طالبہ کے والدین نے ابتدائی طور پر قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس حادثے کو حادثہ قرار دیتے ہوئے کوئی مقدمہ درج کرنے سے معذرت کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بچی کی موت ایک حادثاتی امر تھا اور اس میں کسی کی قصوروارانہ غفلت شامل نہیں تھی۔ تاہم، بعد میں طالبہ کے والدین نے اسکول انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق، اسکول انتظامیہ اور طالبہ کے والدین کے درمیان اس معاملے پر پہلے ہی مذاکرات ہوئے تھے اور باہمی اتفاق رائے سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ پولیس نے بھی واقعے کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اسکول میں موجود دیگر طالب علموں سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ طالبہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ پولیس واقعے کے تمام پہلوؤں کو جانچ پرکھ رہی ہے تاکہ حقائق کو مکمل طور پر سامنے لایا جا سکے۔ اس حادثے نے اسکول وں میں بچوں کی حفاظت کے اقدامات پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ والدین اور سماجی کارکنان نے م طالبہ کیا ہے کہ اسکول وں میں حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول وں کی عمارتوں کی تعمیر میں حفاظتی معیاروں کا مکمل طور پر خیال رکھا جانا چاہیے اور طالب علموں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں اور چھت وں پر حفاظتی جالیاں نصب کی جائیں۔ اس کے علاوہ، اسکول وں میں اساتذہ اور عملے کو بچوں کی حفاظت کے حوالے سے تربیت دی जانی چاہیے۔ یہ واقعہ ایک دردناک یاد دہانی ہے کہ بچوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ دوسری جانب، بلوچستان کے دالبندین میں ایک مکان پر دستی بم حملے میں پانچ مزدور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ مزدور پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے النینو کے فعال ہونے کے قوی امکانات ظاہر کیے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے۔
کراچی اورنگی ٹاؤن طالبہ حادثہ جاں بحق اسکول چھت پولیس تحقیقات
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ایپل آئی فون 14 پرو کے طوفانی کیمرے کی تفصیل منظرعام پرآگئیستمبر میں ریلیز ہونے والے ایپل آئی فون 14 پرو اور 14 پرو میکس کے طوفانی کیمرے کے دلچسپ فیچرز کی تفصیلات منظرعام پر آگئیں۔
Read more »
صارفین کے لیے آئی فون 14 کے پری آرڈر کا آغاز - ایکسپریس اردوآئی فون 14، 14 پرو اور 14 پرومیکس کی شپمنٹ کی شروعات 16 ستمبر سے متوقع ہے جبکہ 14 پلس کی بُکنگ 7 اکتوبر سے شروع ہوگی مزید پڑھیں: ExpressNews Iphone
Read more »
رانا ثنا اللہ کا ہائیکورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر ایک کرنے کا مطالبہیہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ 14 ،14 دن کے چیف جسٹس بھی بنے ہیں، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جس کے سربراہ کی مدت فکس نہ ہو: رانا ثنا اللہ
Read more »
Apple iPhone 14 Latest PTA Tax & Price in PakistanIn Karachi, paying the PTA Tax is mandatory for using local SIM cards with the Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14
Read more »
Apple iPhone 14 Latest Price & PTA Tax in PakistanPTA Tax is mandatory for using local SIM cards with Apple iPhone 14 series, including the iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro.
Read more »
شیاؤمی نے پاکستان میں اپنی نئی اسمارٹ فون ’ریڈمی نوٹ 14‘ سیریز لانچ کردیشیاؤمی نے Redmi Note Note 14 Pro+5G، Redmi Note 14 Pro اور Redmi Note 14 سریز لانچ کردی
Read more »