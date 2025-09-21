کراچی: گٹر کی صفائی کے دوران 3 افراد جاں بحق

کراچی کے علاقے گارڈن میں گٹر کی صفائی کے دوران المناک حادثہ، 3 افراد جاں بحق، ریسکیو آپریشن جاری، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔
شہر قائد میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ گارڈن کے علاقے عثمان آباد صدیق وہاب روڈ پر گٹر کی صفائی کے دوران تین افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ صفائی کے دوران اچانک دو خاکروب ایک کے بعد ایک گہرے گٹر میں گر گئے، جبکہ ان کو بچانے کی کوشش کرنے والا تیسرا شخص بھی اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ ایدھی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور ایک نوجوان کی لاش سب سے پہلے نکالی گئی، جس کی شناخت 22 سالہ وشال ولد
جورج کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو آپریشن کچھ دیر جاری رہا، جس کے بعد مزید دو افراد کو نکالا گیا، تاہم دونوں زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق، جاں بحق ہونے والوں میں 19 سالہ شاہد ولد خورشید اور 42 سالہ جورج ولد نامعلوم شامل ہیں۔ تمام لاشوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا، جبکہ ایک خاکروب سمیت 3 افراد کو گٹر سے نکالنے کی کوشش کرنے والے 26 سالہ فیصل کو نیم بے ہوشی کی حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ گارڈن کے مطابق، واقعہ دم گھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ایک خاکروب کی حالت غیر دیکھ کر گٹر میں جانے والا دوسرا خاکروب بھی گٹر میں موجود زہریلی گیسوں کے نتیجے میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا، جبکہ ان کو بچانے کی کوشش کرنے والے دو افراد میں سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا اور دوسرا بے ہوش ہوا، جسے سول اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔\حادثے کی وجوہات پر تحقیقات جاری ہیں اور حکام واقعے کی مکمل تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ صفائی کے دوران اس طرح کے حادثات اکثر پیش آتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ عملے کی حفاظت کے مناسب انتظامات کا فقدان اور گٹروں میں موجود خطرناک گیسوں سے آگاہی کا نہ ہونا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر صفائی کے عملے کی حفاظت کے مسائل پر توجہ مبذول کروائی ہے اور اس بات کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے چاہئیں۔ لوگوں کا اس واقعے پر غم و غصہ ہے اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔\یہ واقعہ کراچی میں ہونے والے حالیہ واقعات کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہے جو شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات اور شہریوں کی زندگیوں کو درپیش خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے حادثات رونما ہو چکے ہیں، جن میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ ان حادثات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے صفائی کے عملے کی تربیت، حفاظتی سامان کی فراہمی، اور گٹروں میں کام کرنے کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ مزید برآں، گٹروں کی صفائی کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ کارکنوں کی جانوں کو خطرے سے بچایا جا سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ صفائی کے عملے کے مسائل کو سنجیدگی سے لے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اس سانحے نے ایک بار پھر حکومتی اداروں کی کارکردگی اور شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر فوری توجہ دے اور مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے
