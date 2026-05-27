کراچی میں آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام

کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قربانیوں کے بعد سخت تعفن اٹھنے لگا ہے۔ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کراچی میں آلائشیں اور جانوروں کی باقیات اٹھانے سے متعلق سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپریشن پہلے ہی دن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظم آباد، گلبہار، بفرزون اور یونیورسٹی روڈ پر آلائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ چربی جمع کرنے والوں نے آلائشوں سے چربی بھی نکالنا شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ پھینکی جانے والی آلائشوں کے باعث اطراف کے علاقوں میں تعفن پھیل رہا ہے۔ شہر سے سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کچرا اٹھانے والوں نے شہریوں سے 500 روپے فی جانور آلائشیں وصول کر کے انھیں اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا ہے۔ عید سے قبل گھر گھر سے آلائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا بنایا جانے والا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ آلائشیں پھاڑنے، کھلی جگہ یا سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا.
