Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

کراچی میں آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام

عید الاضحیٰ News

کراچی میں آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام
کراچیآلائشیںعید الاضحیٰ
📆27/05/2026 8:58 am
📰arynewsud
49 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 63%

کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قربانیوں کے بعد سخت تعفن اٹھنے لگا ہے۔ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔

کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قربانیوں کے بعد سخت تعفن اٹھنے لگا ہے۔ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کراچی میں آلائشیں اور جانوروں کی باقیات اٹھانے سے متعلق سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپریشن پہلے ہی دن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظم آباد، گلبہار، بفرزون اور یونیورسٹی روڈ پر آلائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ چربی جمع کرنے والوں نے آلائشوں سے چربی بھی نکالنا شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ پھینکی جانے والی آلائشوں کے باعث اطراف کے علاقوں میں تعفن پھیل رہا ہے۔ شہر سے سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کچرا اٹھانے والوں نے شہریوں سے 500 روپے فی جانور آلائشیں وصول کر کے انھیں اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا ہے۔ عید سے قبل گھر گھر سے آلائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا بنایا جانے والا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ آلائشیں پھاڑنے، کھلی جگہ یا سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا.

کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشیں اٹھانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قربانیوں کے بعد سخت تعفن اٹھنے لگا ہے۔ سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کراچی میں آلائشیں اور جانوروں کی باقیات اٹھانے سے متعلق سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا آپریشن پہلے ہی دن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظم آباد، گلبہار، بفرزون اور یونیورسٹی روڈ پر آلائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ چربی جمع کرنے والوں نے آلائشوں سے چربی بھی نکالنا شروع کر دی ہے۔ جگہ جگہ پھینکی جانے والی آلائشوں کے باعث اطراف کے علاقوں میں تعفن پھیل رہا ہے۔ شہر سے سالڈ ویسٹ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس آلائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے۔ کچرا اٹھانے والوں نے شہریوں سے 500 روپے فی جانور آلائشیں وصول کر کے انھیں اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا ہے۔ عید سے قبل گھر گھر سے آلائشیں اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کا بنایا جانے والا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ آلائشیں پھاڑنے، کھلی جگہ یا سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

arynewsud /  🏆 5. in PK

کراچی آلائشیں عید الاضحیٰ سالڈ ویسٹ انتظامیہ تعفن

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 11:58:24