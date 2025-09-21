کراچی میں گٹر کی صفائی کے دوران 3 افراد جاں بحق

کراچی کے علاقے گارڈن میں گٹر کی صفائی کے دوران زہریلی گیسوں کے باعث 3 افراد جاں بحق، جبکہ ایک زخمی۔ واقعہ ناقص حفاظتی انتظامات اور عملے کی تربیت کی کمی کا نتیجہ۔
شہر قائد میں ایک بار پھر ایک المناک سانحہ رونما ہوا ہے۔ گارڈن کے علاقے عثمان آباد، صدیق وہاب روڈ پر واقع ایک گٹر کی صفائی کے دوران تین افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ پولیس کے مطابق، عینی شاہدین نے بتایا کہ صفائی کے عمل کے دوران اچانک دو خاکروب گہرے گٹر میں گر گئے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا تیسرا شخص بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔\ایدھی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے سب سے پہلے ایک نوجوان کی لاش
نکالی جس کی شناخت 22 سالہ وشال ولد جورج کے نام سے ہوئی۔ امدادی سرگرمیاں کچھ دیر جاری رہیں، جس کے بعد مزید دو افراد کو بھی گٹر سے نکالا گیا، تاہم ان کی زندگی بچائی نہ جا سکی اور وہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق، اس افسوسناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 19 سالہ شاہد ولد خورشید اور 42 سالہ جورج ولد نامعلوم شامل ہیں۔ تمام تینوں افراد کی لاشوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا، جبکہ صفائی کرنے والے خاکروب سمیت ان افراد کو بچانے کی کوشش کرنے والے 26 سالہ فیصل کو نیم بے ہوشی کی حالت میں نکال کر سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔\ایس ایچ او تھانہ گارڈن کے مطابق، یہ واقعہ دم گھٹنے کے باعث پیش آیا۔ ایک خاکروب کی حالت غیر دیکھ کر دوسرا خاکروب بھی مدد کے لیے گٹر میں اترا اور زہریلی گیسوں کے باعث دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ بعد ازاں، ان کو بچانے کی کوشش میں شامل دو افراد میں سے ایک کی موت واقع ہوئی جبکہ دوسرا بے ہوش ہو گیا اور اسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال لے جایا گیا۔ یہ واقعہ ایک بار پھر شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات اور کام کے دوران حفاظت کے فقدان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس سانحہ نے انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات کو مزید بہتر بنانے اور صفائی کے عمل میں شامل افراد کی تربیت اور تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس حادثے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی تو نہیں برتی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے ممکنہ امداد اور معاوضے کا بھی اعلان متوقع ہے