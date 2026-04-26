کراچی: پولیس مقابلوں میں 3 ملزمان ہلاک، 2 گرفتار

شہر قائد کراچی میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے درمیان متعدد مقابلوں میں 3 ملزمان ہلاک اور 2 زخمی سمیت گرفتار ہوئے۔ لیاقت آباد اور نیو کراچی میں یہ واقعات پیش آئے، جہاں پولیس نے اسٹریٹ کرائم اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کی۔
شہر قائد کراچی میں گزشتہ شب ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد اور نیو کراچی میں پولیس اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان متعدد مقابلوں میں تین ملزمان ہلاک اور دو زخمی سمیت گرفتار ہوئے۔ یہ واقعات شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور جرائم کی صورتحال کو نمایاں کرتے ہیں۔ لیاقت آباد ڈاکخانہ پل کے قریب شاہین فورس اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس ترجمان کے مطابق، ملزمان ایک شہری کو لوٹ رہے تھے کہ پولیس کو اطلاع مل گئی۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس پارٹی نے ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے ہلاک ملزمان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب، تھانہ سپر مارکیٹ کی حدود میں ندی کنارے چونا ڈپو کے قریب بھی پولیس اور ملزمان کے درمیان ایک اور مقابلہ ہوا۔ پولیس گشت کے دوران مشتبہ افراد کو دیکھ کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ تاہم، ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ میں ایک ملزم کو ہلاک کر دیا جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہلاک ملزم کے قبضے سے ایک پستول، موبائل فون، والٹ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ فرار ہونے والے ملزم کی تلاش کے لیے علاقے میں گھیرا بندی کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فرار ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ بھی اسٹریٹ کرائم کے بڑھتے ہوئے خطرے اور پولیس کے جانبازانہ اقدامات کو ظاہر کرتا ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں صدیق آباد قبرستان کے قریب لیاری ندی کے کنارے پولیس اور مبینہ اسٹریٹ کرمنلز اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس مقابلے میں زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت اشراف اللہ ولد عبدالخالق اور راز محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے آئس سمیت منشیات ، ایک پستول بمعہ زندہ راؤنڈ، نقد رقم اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت مستقر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کارروائیاں شہر میں امن و امان کی بحالی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پولیس کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔ لاہور میں پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ایک بچی کو غیرقانونی حراست سے بازیاب کرایا گیا، جو ایک اہم پیشرفت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے زیر اہتمام یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں.
