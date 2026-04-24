کراچی میں پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو ہلاک، 4 گرفتار

کراچی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائیوں میں متعدد ڈاکو ہلاک اور گرفتار، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری۔
کراچی میں گزشتہ شب متعدد مقامات پر پولیس اور رینجرز کی جانب سے ڈاکو ؤں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں دو ڈاکو ہلاک اور دو زخمی ہوئے جبکہ چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملیر سٹی پولیس نے باون شاہ مزار کے قریب ایک مقابلے میں علی احمد نامی ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا، جبکہ اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ پولیس نے علی احمد سے دو پستولیں، موبائل فون، کیش اور موٹرسائیکل برآمد کی۔ اسی طرح، شارع نورجہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد کے قریب ایک مقابلے میں ایک نامعلوم ڈاکو کو ہلاک کردیا، جس کی لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کردی گئی۔ ہلاک ڈاکو کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہوگیا۔ ناظم آباد جہانگیر آباد ندی کنارے ایک اور مقابلے میں رشید نامی ڈاکو ہلاک ہوا، جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال پہنچائی گئی۔ نیو کراچی پولیس نے سیکٹر الیون ڈی شمس تبریز گراؤنڈ کے قریب زخمی سمیت دو ڈاکو ؤں الامین اور عبدالمالک کو گرفتار کیا، جن سے پستول، موبائل فون، کیش اور موٹرسائیکل برآمد ہوئی۔ پاکستان رینجرز (سندھ) نے بھی کارروائی کرتے ہوئے حسن نعمان کالونی سہراب گوٹھ سے 'محبوب گروہ' سے تعلق رکھنے والے محمد زبیر کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گروہ سہراب گوٹھ، انڈسٹریل ایریا اور ملحقہ علاقوں میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ محمد زبیر ایک عادی مجرم ہے اور اس کے خلاف سہراب گوٹھ تھانے میں پہلے سے ہی ایف آئی آر درج ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی اس کی حالیہ ڈکیتی کی کارروائی ریکارڈ کی گئی ہے۔ رینجرز نے گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کردیا ہے۔ ان کارروائیوں سے شہر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی یہ کارروائیاں جرائم پیشہ عناصر کے لیے ایک پیغام ہیں اور انہیں جرم کرنے سے روکے گی۔ تاہم، شہریوں نے مزید موثر گشت اور سیکیورٹی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں جرائم کی لہر میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک نوجوان کو اغوا کرکے اس کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی واردات بھی سامنے آئی تھی۔ حکومت سندھ نے یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی مشکوش حرکت کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔
