کراچی: اسٹیل ٹاؤن میں ماں اور بیٹی قتل، بیٹا زخمی
اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید فیز ٹو میں گھس کر مسلح ملزم نے ماں اور بیٹی کو قتل کر دیا جبکہ 12 سالہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے واقعہ ذاتی رنجش قرار دیا ہے۔
کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن گلشن حدید فیز ٹو میں ایک خون خرابہ پیش آیا جہاں مسلح ملزم نے گھر میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 45 سالہ سمیہ اور ان کی 16 سالہ بیٹی بختاور کی قتل ہو گئی جبکہ 12 سالہ بیٹا زید زخمی ہو گیا۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
واقعے کی تفصیلات اور فائرنگ کا منظر
بتایا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار ملزمان نے شام کے وقت گھر کے اندر داخل ہو کر فائرنگ کی تھی۔ مقتولہ سمیہ اور ان کی بیٹی بختاور کو چہرے پر گولیاں لگیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ پولیس کو جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے چار خول ملے ہیں جو فائرنگ کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزم کو گھر سے نکل کر موٹر سائیکل پر تیزی سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
پولیس کی تحقیقات اور ذاتی رنجش کا شبہ
اسٹیل ٹاؤن پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے۔ ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن محمد خان نے تصدیق کی ہے کہ مقتولین کا آبائی تعلق کشمور سے ہے لیکن موجودہ واقعہ ذاتی حساب کتاب کی بنیاد پر پیش آیا۔ پولیس مقتولہ کے اہل خانہ اور زخمی بیٹے زید سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے تاکہ ملزمان کی شناخت ممکن ہو سکے۔
زخمی بچے کی طبی مدد اور اسپتال منتقلی
واقعے کے بعد فوری طور پر مقامی نجی اسپتال میں لاشیں لی جانیں جنہیں بعد ازاں جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمی بچہ زید کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے جبکہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ پولیس کے تعاون میں پرعزم ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ گھروں سے باہر نکلے لیکن ملزمان پہلے ہی موقع سے فرار ہو چکے تھے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج اور ملزم کی شناخت
منظر عام پر آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح ہے کہ ملزم نے فائرنگ کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلائی۔ اہل محلہ نے فائرنگ کے بعد چیخ و پکار کی آوازیں سنی ہیں اور ملزم کو فرار ہوتے دیکھا ہے۔ پولیس اس فوٹیج کی مدد سے ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
آئندہ کارروائی اور تحفظ کے اقدامات
پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جائے وقوعہ سے حاصل کردہ شواہد کی بنیاد پر مزید کارروائی کریں گے۔ علاقے میں سکیورٹی کے انتظامات کو سخت کیا گیا ہے تاکہ ایسے واقعات کا دہراؤ نہ ہو۔ متاثرہ خاندان کو پولیس کی جانب سے تمام ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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