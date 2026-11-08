کراچی: انسپکٹر جاوید ابڑو کی شہادت اور اہلیہ زخمی
کراچی کے اسٹیل ٹاؤن میں مسلح حملے میں پولیس انسپکٹر جاوید ابڑو شہید اور ان کی اہلیہ زخمی ہوگئیں۔ کراچی پولیس نے تفتیش کا آغاز کردیا ہے۔
کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں پیش آنے والے ایک المناک واقعے میں پولیس انسپکٹر جاوید ابڑو شہید ہوگئے ہیں جبکہ ان کی اہلیہ حملے کے دوران زخمی ہوئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جس میں دو مشتبہ ملزمان نے فائرنگ کی تھی۔
واقعے کی تفصیلات اور فائرنگ
پولیس کے مطابق انسپکٹر جاوید ابڑو اور ان کی اہلیہ گھر کے باہر موجود تھے جہاں اچانک دو افراد نے ان پر فائرنگ کردی۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ نے فائرنگ کرنے والے افراد کا حلیہ بھی دے دیا ہے۔ شہید پولیس افسر اور ان کی زخمی اہلیہ کو موقع پر ہی جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے جاوید ابڑو کو مردہ قرار دے دیا۔Also readPakistan defeats India by 3 wickets in thrilling Under-19 Asia Cup clash
پولیس چیف کا بیان اور تحقیقات
کراچی پولیس کے چیف آزاد خان نے جناح اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی افسوس ناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور سی ٹی ڈی کی ٹیمیں ہر زاویے سے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ آزاد خان نے بتایا کہ پولیس افسر کی جانب سے جان سے مارنے کی کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی۔
خاندان کا ردعمل اور سابقہ حملے
جاوید ابڑو کے بھائی نے کہا کہ ان کے دو بھائی شہید ہو چکے ہیں اور وہ دہشت گردوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ پولیس کے مطابق اس سے قبل بھی انسپکٹر جاوید ابڑو پر متعدد قاتلانہ حملے کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی دھرتی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
سابقہ حملوں اور تحفظ کی صورتحال
پولیس ذرائع کے مطابق انسپکٹر جاوید ابڑو پر ماضی میں بھی حملہ آوروں کی جانب سے متعدد قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ تاہم اس بار کے واقعے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پولیس چیف نے واضح کیا کہ فی الحال واقعے کی نوعیت کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کی جا سکتی۔
آئندہ کارروائی اور مقدمہ درج
پولیس نے واقعے کے حوالے سے مزید کارروائی شروع کر دی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ سی ٹی ڈی کی ٹیم بھی اس معاملے میں شامل ہے تاکہ فائرنگ کرنے والوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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