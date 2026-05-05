کراچی: نیو کراچی میں پولیس مقابلہ، پانچ ڈاکو ہلاک

کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلے میں پانچ خطرناک ملزمان مارے گئے۔ یہ واقعہ لیاری ندی پل کے قریب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے ملزمان ہائی پروفائل جرائم میں ملوث تھے۔
شہر قائد کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں گزشتہ شب پولیس اور ڈاکو ؤں کے درمیان ایک شدید مقابلہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ خطرناک ملزمان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ لیاری ندی پل کے قریب جی 23 بس اسٹاپ پر پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ ملزمان انتہائی خطرناک اور پیشہ ور م جرم تھے جو مختلف نوعیت کے جرائم میں ملوث تھے۔ ان کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے اور وہ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے۔ مقابلے کے دوران پولیس نے ملزمان کے زیر استعمال ایک کار، دو موٹر سائیکلیں، اسلحہ کی ایک بڑی تعداد اور متعدد موبائل فونز بھی برآمد کر لیے ہیں۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں پستول اور رائفلیں شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سینٹرل ڈاکٹر عمران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ملزمان کا ایک منظم گروہ تھا جو ہائی پروفائل جرائم میں ملوث تھا۔ یہ گروہ خاص طور پر بینکوں سے رقم نکالنے والے شہریوں کو نشانہ بناتا تھا اور ان سے لوٹ مار کرتا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ ملزمان 20 اپریل کو خواجہ اجمیر نگری میں ایک ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت پر ایک معصوم دودھ کے تاجر کو بھی قتل کر چکے تھے۔ ایس ایس پی سینٹرل نے اس مقابلے کو کراچی میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ پولیس کراچی کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ پولیس نے ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں اور جلد ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ واقعے کے بعد ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان کی شناخت ندیم علی، سرفراز، نوید، آصف علی اور غلام عباس کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان کی عمریں تقریباً 35 سے 40 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کا مکمل کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کے ماضی کے جرائم کا بھی پتہ چلایا جا سکے۔ اس گروہ کے دیگر ممکنہ ساتھیوں کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گروہ کراچی میں دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی مکمل تحقیقات ضروری ہے۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے یہ مسلسل کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ شہریوں نے پولیس کے اس اقدام کو سراہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس سے کراچی میں جرائم کا گراف نیچے آئے گا.
