کراچی پولیس نے ایک کیش وین میں 30 کروڑ روپے کا ڈاک ہونے پر سیکیورٹی انچارج کو ملوثetect کردیا۔ researcher بتاتے ہیں کہ وہ خود ڈاکیوں کو ساتھ لے کر فرار ہوا۔ وین کے عملے نے اتنا وقت بیرون دروازے کھلے رکھا۔ ڈاکیاں غیر مسلح تھیں اور گارڈز کے ہتھیار چھوڑ گئیں۔
کراچی پولیس نے ایک کیش وین کی سیکیورٹی انچارج کو ورلڈل undoing ایسے بڑے ڈاکے کا منصوبہ بنا نے والے مجرم کے طور پر تلاش کیا ہے، جس میں 30 کروڑ روپے کا مال اڑایا گیا،罕见 24NewsHD ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ پولیس افسران کے مطابق، کیش وین کوئی وقت پہلے tariq road سے نکل کر کراچی کے federal b area میں ایک نجی بینک کو پیسے دے نے گیا تھا۔ سپر وائر واجد، ڈرائیور وسیم، اور دو گارڈز، اختر اور نیاز، وین میں سوار تھے۔ واجد باقی ڈاک یاروں سے رابطہ میں تھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عملہ رضوان پارک کے قریب چائے پینے کے لیے رک گیا۔ جب وہ رکے ہوئے تھے، چار غیر مسلح ڈاکیاں نے وین پر قبضہ کر لیا۔吉iators نے教师发现 وین کے سیکیورٹی گارڈز دروازے کھلے رکھے گئے اور تقریباً 15 منٹ تک بیرون سے کھڑے رہے۔ سیکیورٹی انچارج نے مجرموں کی مدد کرتے ہوئے گارڈز سے چابیاں لے لیں، وین میں داخل ہوا، اور دروازے بند کر دیے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈاکیوں کے پاس کسی قسم کے ہتھیار نہیں تھے اور وہ گارڈز کے مالک رہے دو پسٹال اور ایک ریپیٹر رائف انہوں نے واپس چھوڑ دیے۔ شبہہ اٹھانے والوں نے وین کو Altaf Pakwan کے قریب گلی میں لے جایا، جہاں سے انہوں نے 30 کروڑ روپے کے بغلوں کو ایک اڑا جانے والی گاڑی میں منتقل کر دیا۔ سیکیورٹی انچارج ، جو پراچینار سے تعلق رکھتا تھا، مجرموں کے ساتھ ہی منسلک ہو کر گریز ہو گیا۔ جبکہ باقی سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور ہ questioning کے لیے سنبھال لئے گئے ہیں، فردی case ابھی تک درج نہیں ہوا ہے کیونکہ sydandid مجرموں کی تلاش جاری ہے۔ ٹیپ: شاہ رخ شا.
کراچی پولیس نے ایک کیش وین کی سیکیورٹی انچارج کو ورلڈل undoing ایسے بڑے ڈاکے کا منصوبہ بنا نے والے مجرم کے طور پر تلاش کیا ہے، جس میں 30 کروڑ روپے کا مال اڑایا گیا،罕见 24NewsHD ٹی وی چینل نے جمعہ کو رپورٹ کیا۔ پولیس افسران کے مطابق، کیش وین کوئی وقت پہلے tariq road سے نکل کر کراچی کے federal b area میں ایک نجی بینک کو پیسے دے نے گیا تھا۔ سپر وائر واجد، ڈرائیور وسیم، اور دو گارڈز، اختر اور نیاز، وین میں سوار تھے۔ واجد باقی ڈاک یاروں سے رابطہ میں تھا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عملہ رضوان پارک کے قریب چائے پینے کے لیے رک گیا۔ جب وہ رکے ہوئے تھے، چار غیر مسلح ڈاکیاں نے وین پر قبضہ کر لیا۔吉iators نے教师发现 وین کے سیکیورٹی گارڈز دروازے کھلے رکھے گئے اور تقریباً 15 منٹ تک بیرون سے کھڑے رہے۔ سیکیورٹی انچارج نے مجرموں کی مدد کرتے ہوئے گارڈز سے چابیاں لے لیں، وین میں داخل ہوا، اور دروازے بند کر دیے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈاکیوں کے پاس کسی قسم کے ہتھیار نہیں تھے اور وہ گارڈز کے مالک رہے دو پسٹال اور ایک ریپیٹر رائف انہوں نے واپس چھوڑ دیے۔ شبہہ اٹھانے والوں نے وین کو Altaf Pakwan کے قریب گلی میں لے جایا، جہاں سے انہوں نے 30 کروڑ روپے کے بغلوں کو ایک اڑا جانے والی گاڑی میں منتقل کر دیا۔ سیکیورٹی انچارج، جو پراچینار سے تعلق رکھتا تھا، مجرموں کے ساتھ ہی منسلک ہو کر گریز ہو گیا۔ جبکہ باقی سیکیورٹی گارڈز اور ڈرائیور ہ questioning کے لیے سنبھال لئے گئے ہیں، فردی case ابھی تک درج نہیں ہوا ہے کیونکہ sydandid مجرموں کی تلاش جاری ہے۔ ٹیپ: شاہ رخ شا
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