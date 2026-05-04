کراچی میں شدید گرمی سے دس افراد جان بحق، درجہ حرارت 44.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا

کراچی میں شدید گرمی کی لہر کے باعث پیر کے روز دس افراد جان بحق ہو گئے، جبکہ درجہ حرارت 44.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ گرم اور مرطوب موسم جاری رہنے کی توقع ہے۔
کراچی میں شدید گرمی کی لہر کے باعث پیر کے روز شہر کے مختلف حصوں سے کم سے کم دس افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ چیپا فاؤنڈیشن کے ترجمان شاہد چودھری نے تصدیق کی ہے کہ یہ شہر کا 2018 کے بعد سے سب سے زیادہ گرم دن تھا۔ حکام کے مطابق، چار لاشیں سڑکوں پر ملیں، جبکہ چار دیگر افراد اسپتالوں میں منتقل کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ لاشیں منگوپیر، گلشنِ حدید، بوٹ بیسن اور سپارکو روڈ سمیت مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ لیاقت آباد، جمالی برج، سرجانی ٹاؤن اور ڈیفنس فیز 8 سے چار مزید افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ان کی حالت بگڑنے کے باعث وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرین میں سے کچھ نشے کے عادی تھے، جبکہ دیگر شدید گرمی سے مرے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ واقعات اس وقت ہوئے جب شہر میں درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور گرم اور خشک موسم جاری رہا۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ کراچی نے سال کا سب سے گرم دن ریکارڈ کیا ہے، جس میں درجہ حرارت 44.
1 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ گرم اور مرطوب موسم جاری رہنے کی توقع ہے، اور درجہ حرارت تقریباً 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ سمندری ہوائیں جاری رہ سکتی ہیں، لیکن زیادہ نمی کی وجہ سے گرمی اور بھی زیادہ شدید محسوس ہوگی۔ طبی ماہرین نے لوگوں کو اوپن ایئر میں سرگرمیاں محدود کرنے، خاص طور پر چوٹی کے اوقات میں، صبح 11 بجے سے 3 بجے کے درمیان براہ راست سورج کی روشنی سے بچنے، بہت زیادہ پانی پینے اور گرمی سے بچنے کے لیے بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے سڑک کے کھانے سے بچنے، صرف ابلا ہوا پانی پینے اور پیٹ کی समस्याओं سے بچنے کے لیے غیر صحت بخش کھانے اور مشروبات سے دور رہنے کا بھی مشورہ دیا۔ لوگوں کو ہلکے، ڈھিলে کپڑے پہننے اور باہر جاتے وقت اپنے سر ڈھانپنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر، شہریوں کو گھر کے اندر رہنے اور غیر ضروری سفر سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ بزرگوں، بچوں اور حاملہ خواتین کو خاص طور پر زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے گھروں میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنر چلانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گرمی کی لہر کے دوران، بجلی کی سپلائی میں کمی کا خطرہ بھی موجود ہے، اس لیے شہریوں کو بجلی کے استعمال کو محدود کرنے اور توانائی بچانے کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور ریسکیو ادارے گرمی سے متاثرہ لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے چوکس ہیں۔ گرمی سے متعلق امراض سے بچاؤ کے لیے صحت محکمے نے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ شہریوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے اور اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گرمی کی لہر کے دوران، پانی کی قلت کا بھی خطرہ ہے، اس لیے شہریوں کو پانی کو بچانے اور اس کا استعمال سمجھदारी سے کرنے کی ضرورت ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث، شہر میں معمول کی زندگی متاثر ہو گئی ہے۔ بازاروں اور سڑکوں پر معمول سے کم لوگوں کی آمد و رفت دیکھی جا رہی ہے۔ گرمی کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ گرمی کی لہر کے خاتمے کے لیے محکمہ موسمیات نے کوئی واضح پیش گوئی نہیں کی ہے، لیکن شہریوں کو گرمی سے بچنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے
