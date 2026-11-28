کراچی میں MQM-P نے جلوس منسوخ کردیا، فاروق ستار کا ردعمل
کمیٹی کارروائی کے بعد MQM-P نے کل کا جلوس منسوخ کر دیا۔ فاروق ستار اور سیٹ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ شہر کے امن کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔
تحریک انصاف سے الگ ہونے والے گروہ کی قیادت کرنے والے 'موٹھو ایم کیو ایم پاکستان' ( MQM-P) نے ہفتہ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ کل ہونے والے اپنے جلوس اور عوامی اجتماع کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کی بنیادی وجہ کراچی کے کمشنر کی جانب سے پارٹی کو اجازت نامہ (NOC) جاری نہ کرنے کی کارروائی ہے۔ یہ اطلاعات 24 News HD ٹی وی چینل کے ذریعے سامنے آئیں کہ حکام نے پارٹی کو اجازت دینے کی کوئی علامت ظاہر نہیں کی ہے۔
اجازت نہ ملنے پر جلوس منسوخ
اس واقعے کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پارٹی کے سربراہ فاروق ستار نے تصدیق کی کہ کراچی میں پرامن ماحول برقرار رکھنے کے مفاد میں کل کے جلوس کو روکنے کا حتمی فیصلہ لیا گیا ہے۔ پارٹی کو احساس تھا کہ کمشنر آفس کی جانب سے اجازت نامہ کے جاری نہ ہونے کا معاملہ سنجیدہ ہے، جس کی وجہ سے وہ عوامی اجتماع کو منسوخ کرنے پر مجبور ہوئے۔Also readMQM-P considers cancelling November 29 rally amid security concerns in Karachi
فاروق ستار کا سخت تنقیدی بیان
اس پورے عمل پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر پارٹی لیڈر فاروق ستار نے اس کارروائی کو 'رحم دلی' یا انصاف کی حکمرانی کے خلاف سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کی پابندی کرنے والی پارٹیوں کو جلوس نکالنے سے روکنا ناقابلِ قبول ہے۔ ستار نے اس عمل کو واضح طور پر 'تمیز' یا امتیازی سلوک قرار دیا، جبکہ انہوں نے نوٹ کیا کہ حکام مخالف جماعتوں کو اتوار کے روز جلوس نکالنے کی اجازت دے رہے ہیں۔
مصطفیٰ کمال کا امن کے حوالے سے موقف
اس موقع پر فدرل ہیلتھ منسٹر اور MQM-P کے لیڈر سید مصطفیٰ کمال نے بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ شہر میں تمام نسلی گروہوں کے لوگ محفوظ محسوس کریں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ دوسری جماعت کے ساتھ تصادم (Conflict) کے خدشات ہیں، اس لیے ایسے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا فائدہ اٹھانے سے گریز کرنے کے لیے ہی جلوس منسوخ کیا گیا۔
جدید انتظامی اکائیوں کا مطالبہ جاری
جلوس منسوخ ہونے کے باوجود پارٹی کا سیاسی تقاضا برقرار ہے۔ فاروق ستار نے واضح کیا کہ پاکستان کی بقا کے لیے نئے انتظامی یونٹس (New Administrative Units) کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں PPP (Pakistan Peoples Party) کی جانب سے سندھ میں نئے انتظامی یونٹ کی تشکیل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کو اپنی حکومت کی گرفت کو برقرار رکھنے کی سازش سمجھا جاتا ہے۔
امن کے لیے نئے جلوس کا اعلان
سیٹ مصطفیٰ کمال نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ شہر کے امن کے لیے مستقبل میں دوبارہ جلوس نکالیں گے۔ انہوں نے بیان دیا کہ وہ شہر کے امن کے لیے دس مرتبہ بھی جلوس منسوخ کرنے کو تیار ہیں اگر ضرورت پڑے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پارٹی اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، بلکہ وہ مزید پرامن طریقوں سے اپنے تقاضے مانگتی رہے گی۔
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