کراچی میں پولیس مقابلوں: 5 گرفتار، 3 زخمی، بچہ بھی ملا
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کے مقابلوں میں 5 ملزمان گرفتار اور 3 زخمی ہوئے۔ اسلحہ، گاڑیاں اور نقدی برآمد، ایک 3 سالہ بچہ بھی حراست میں ہے۔
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیوں کے دوران تین ملزمان زخمی ہوئے جبکہ کل مل کر پانچ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ڈیفنس ، گلشن معمار اور تیموریہ پولیس نے مختلف مقامات پر مبینہ مقابلوں میں اسلحہ، گاڑیاں، موٹرسائیکلیں، نقدی اور دیگر سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
ڈیفنس پولیس کی کارروائی اور گرفتاریاں
ڈیفنس پولیس نے سی آر اے پٹہ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد زخمی ملزم خرم شہزاد عرف عرفان اشرف کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی میں دو خواتین سمیت کل دو افراد کو حراست میں لیا گیا جن میں نسرین اختر عرف شہناز اور صغریٰ عرف پروین شوکت شامل ہیں۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
پولیس کے بیان کے مطابق گرفتار ملزمان کے ہمراہ ایک تین سالہ بچہ بھی موجود تھا۔ خرم شہزاد کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ دوسرے ملزمان کو ان کے ریکوری آپریشن کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے۔ ملزمان کے چھ ساتھی اپنی موٹرسائیکلیں چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔
گلشن معمار میں ڈاکو سلیمان کی گرفتاری
گلشن معمار پولیس نے جنجال گوٹھ میں مبینہ مقابلے کے بعد ڈاکو سلیمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
اس گرفتاری کے دوران پولیس کو ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔ یہ کارروائی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کی جاری مہم کا حصہ ہے جس میں غیر قانونی اسلحہ کے ذخائر تلاش کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
تیموریہ میں پیر بخش کی حراست اور برآمدات
تیموریہ پولیس نے نارتھ ناظم آباد کے علاقے بلال کالونی میں مبینہ مقابلے کے بعد زخمی ملزم پیر بخش عرف لال کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو علاج معالجے کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
اس گرفتاری کے دوران پولیس نے ملزم کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقد رقم برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ڈیفنس پولیس کی کارروائی کے دوران ایک آلٹو کار، دو موٹرسائیکلیں، دو پستول، نقدی اور مصنوعی زیورات بھی برآمد کیے گئے ہیں۔
جرائم کی تحقیقات اور مستقبل کی کارروائیاں
پولیس نے تمام گرفتار ملزمان اور برآمدہ سامان کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملزمان کے علاج کے بعد ان سے استفسار کیا جائے گا تاکہ ان کے ساتھیوں اور دیگر جرائم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکے۔
پولیس کے مطابق فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش کے لیے چیک پوسٹس پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے۔ کراچی میں جرائم کے خاتمے اور عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
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