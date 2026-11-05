کراچی بندرگاہ پر 27 کروڑ 70 لاکھ روپے کے سامان کا فراڈ بے نقاب
کراچی بندرگاہ پر کسٹمز حکام نے بلومنگ بڈز انڈسٹریز کے جعلی کاغذات بے نقاب کرتے ہوئے 27 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کے پیاسمٹکس اور سامان کی چوری پکڑی۔
کراچی بندرگاہ پر کسٹمز حکام نے ایک بڑی اور منظم چوری کو ناکام بنا دیا ہے۔ کسٹمز حکام کی ٹیم نے کنسائنمنٹ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون رسالپور کے لیے جانے والے ایک کنٹینر کی تلاشی لی۔ اس کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کے پیغامات کا سنگین فراڈ بے نقاب ہوا ہے۔
جعلی دستاویزات اور اصل سامان میں تضاد
ابتدائی کاغذی کارروائیوں میں میسرز بلومنگ بڈز انڈسٹریز نے اشیاء کی فہرست پیش کی تھی۔ ان دستاویزات میں مصنوعی پھول، مشینری کے پرزے اور اسپرے کا ذکر تھا۔ مقصد حکام کو دھوکہ دینا اور سامان کو بغیر کسی روک ٹوک کے گزارنا تھا۔Also readfirework nearly hits military HELICOPTER
تاہم، جب کسٹمز حکام نے کنٹینر کو کھول کر باریک بینی سے جانچ پڑتال کی تو حقائق بالکل مختلف نکلے۔ کاغذات میں درج اشیاء کے برعکس وہاں لوڈ سیلز، مہنگی پرفیومز اور کاسمیٹکس برآمد ہوئے۔
27 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مالیت کا اندازہ
تلاشی کے بعد سامان کی حتمی مالیت کا تعین کیا گیا۔ برآمد ہونے والے اس تمام سامان کی کل مالیت 27 کروڑ 70 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یہ رقم نہ صرف قابلِ ذکر ہے بلکہ یہ ایک سنگین مالیاتی جرم کی نشاندہی کرتی ہے۔
میسرز بلومنگ بڈز انڈسٹریز کی جانب سے ظاہر کردہ تفصیلات اور اصل سامان میں پایا جانے والا یہ نمایاں تضاد ایک بڑے فراڈ کا واضح پتہ دیتا ہے۔ یہ واقعہ تجارتی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
ایف آئی آر اور قانونی کارروائی
کسٹمز حکام نے اس سنگین جعلسازی پر سخت نوٹس لیا ہے۔ درآمد کنندہ اور اس کے مبینہ سہولت کاروں کے خلاف باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
یہ اقدام غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ ایسی کارروائیاں مستقبل میں ایسے فراڈوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
منصوبہ بند چوری کی نوعیت
اس کیس میں استعمال ہونے والی ٹیکنیک بہت منصفانہ تھی۔ وارد کنندہ نے مختلف اشیاء کا ذکر کر کے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ لہذا، کسٹمز حکام کی اس کارروائی کو ایک کامیاب قانونی ناکہ مانا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy