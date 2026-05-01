کراچی میں شدید گرمی کی لہر منگل تک جاری رہنے کی توقع

پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں جاری شدید گرمی کی لہر کے منگل تک جاری رہنے کی پیش بینی کی ہے۔ شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیوس تک پہنچ سکتا ہے جبکہ 72 فیصد بلندی پر نمی کی سطح سے گرمی کو زیادہ شدید محسوس ہو رہی ہے۔ ملک بھر میں گرم اور خشک موسم کی پیش بینی کی گئی ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کی حالتیں جاری رہیں گی۔
کراچی : پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ (پی ایم ڈی) کے مطابق شہر میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے جو منگل تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ پی ایم ڈی نے بتایا کہ آج کی کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیوس ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیوس پر ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سیلسیوس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ 72 فیصد بلندی پر نمی کی سطح سے گرمی کو 2 سے 3 ڈگری زیادہ شدید محسوس ہو رہی ہے۔ مغربی ہواں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے جبکہ آسمان دن بھر زیادہ تر صاف رہنے کی توقع ہے اور بارش کی کوئی امکانات نہیں ہیں۔ پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ملک بھر میں زیادہ تر گرم اور خشک موسم کی پیش بینی کی ہے، جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کی حالتیں جاری رہیں گی۔ سندھ کے بیشتر حصے شدید گرمی اور خشک حالتوں کا سامنا کریں گے، جبکہ مرکزی اور جنوبی اضافے میں دوپہر کے دوران شدید اور خاکستری ہواں چل سکتی ہے۔ خبری پختونخوا کے جنوبی اضافے میں گرمی اور خشک حالتیں جاری رہیں گی، جبکہ بالائی علاقوں میں Gilgit-Baltistan اور کشمیر میں منفصل طور پر ہلکی بارش کے ساتھ شدید ہواں اور برغندہ کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور خشک حالتیں جاری رہیں گی، جبکہ جنوبی اضافے میں شدید گرمی کی توقع ہے۔ مری، گالیات اور قریبی علاقوں میں جزئی طور پر غمغماتی آسمان کے ساتھ زیادہ تر خشک موسم کی توقع ہے۔ موسم کے متخصصین نے عوام کو گرمی سے حفاظت کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرنے کی تائید کی ہے۔ خاص طور پر بیرے میں وقت گزارنے والے افراد کو کافی مقدار میں پانی پینے، سر پر شال یا ٹربن پہننے، اور سورج کے اشعاع سے بچنے کے لیے سنیکر یا چادر استعمال کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ بچوں، بوڑھے افراد، اور بیماریوں سے پیڑھے افراد کے لیے گرمی سے زیادہ خطرہ موجود ہے، لہٰذا ایسی حالتوں میں خاص طور پر احتیاط ضروری ہے۔ شہر میں سرکاری اداروں نے پانی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں گرمی سے متعلق بیماریوں کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں.
گرمی کی لہر کراچی پاکستان میٹورولوجیکل ڈپارٹمنٹ درجہ حرارت خشک موسم
