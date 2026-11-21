کراچی کا زوال: 1985 کے بعد شہر میں کس قسم کی تبدیلیاں آئیں
معروف آرکیٹیکٹ عارف حسن کی رپورٹ کے مطابق 1985 کے حادثے کے بعد کراچی کا منصوبہ بندی کا نظام گر گیا۔ آبادی میں تیزی سے اضافے اور بنیادی سہولیات کی کمی نے شہر کی معاشی و سماجی ساخت کو متاثر کیا۔
معروف آرکیٹیکٹ عارف حسن نے اپنے ایک تازہ مضمون میں کراچی کی حالیہ کیفیت اور اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شہر کبھی خوبصورتی اور نظم و ضبط کی عکاسی کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کئی بڑی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس شہر نے اپنی پہچان کھو دی ہے اور اب وہاں رہائش پذیر لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔
تاریخی پس منظر اور گزشتہ خوبصورتی
عارف حسن نے اپنے بچپن اور جوانی کے دور کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ چالیس، پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں کراچی ایک ایسا شہر تھا جہاں عام آدمی آسودہ دل سے سانس لے سکتا تھا۔ ان کے مطابق صدر کے برآمدے، برنس گارڈن، فریئر ہال کا لان یا کلفٹن اور ہاکس بے کے ساحل پر ہر طبقے کے لوگ پل پل جکڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس دور کی عمارتیں مقامی موسم کے مطابق بنائی جاتیں تھیں جن میں مقامی پیلے پتھروں اور کھلے برآمدوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔Also readMexico Arrests 'El Chapo Isidro', FBI Most-Wanted Drug Lord
اس وقت شہر کی سڑکیں اور گلیاں گرمی میں بھی ٹھنڈی رہتی تھیں کیونکہ ہوا کے گزر کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ثقافتی اعتبار سے یہ شہر کھلا ڈھلا تھا اور یہاں رواداری اور برداشت کا چلن تھا۔ سب باسیوں کا یہ گمان تھا کہ وہ شہر کے اصلی باشندے ہیں اور یہاں کی زندگی رات بھر روشن اور رواں دواں رہتی تھی۔
آبادی میں تیزی سے اضافے کے عوامل
وقت کے ساتھ ساتھ کراچی کی آبادی میں ایسی رفتار سے اضافہ ہوا کہ شہر کا ڈھانچہ اسے سنبھال نہ سکا۔ 1947ء میں کراچی کی آبادی ساڑھے چار لاکھ کے قریب تھی لیکن تقسیم کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ 1971ء کے حالات، افغان جنگ کے اثرات اور ملک کے دیگر شہروں اور دیہات سے روزگار کی تلاش میں آنے والے لوگوں نے شہر کو پھیلاتے چلے گئے۔
1970ء کے اوائل میں یہ آبادی 35 لاکھ ہوئی، 2000ء تک ایک کروڑ سے آگے نکل گئی اور آج دو کروڑ سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ اتنے کم وقت میں آبادی کا اتنا بڑا اضافہ کسی بھی شہر کیلیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے مگر اس دوران دوسری خرابی یہ ہوئی کہ ہر آن بڑھتی آبادی کی مناسبت سے بنیادی شہری منصوبہ بندی اور سہولیات میں اضافہ نہیں کیا گیا۔
سستے مکانوں کی عدم دستیابی کا اثر
سستے مکان اور منظم رہائشی اسکیمیں نہ بنے تو بڑھتی آبادی نے کچی آبادیوں کا رخ کیا۔ آج شہر کے ایک بڑے حصے میں لوگ ایسی بستیاں میں رہتے ہیں جہاں پینے کے صاف پانی، سیوریج اور صفائی کا مناسب انتظام نہیں ہے۔ نالوں، ڈھلانوں اور پٹریوں کے کنارے بستیاں بن گئیں۔
لوگ پانی کیلیے ٹینکر مافیا اور سر چھپانے کیلیے قبضہ گروپوں کے رحم و کرم پر آ گئے۔ اس صورتحال نے شہر کی صحت اور صفائی کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور عوام کو روزمرہ زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
شہری منصوبہ بندی میں ناکامی کا تجزیہ
شہر کی منصوبہ بندی میں نجی گاڑیوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ پیدل چلنے والوں اور عام سواریوں کے بجائے سگنل فری سڑکوں، فلائی اوورز اور انڈر پاسز پر زیادہ توجہ مبذول ہو گئی۔ تیز چلنے والی گاڑیوں کیلیے بڑی بڑی سڑکیں تو بنیں، مگر عام آدمی کیلیے سڑک پار کرنا مشکل ہو گیا۔
شہر میں دنیا کے بڑے شہروں کے برعکس ایک مضبوط اور سستا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں۔ اس لیے لاکھوں لوگ موٹر سائیکلوں، رکشوں اور پرانی بسوں پر سفر کرتے ہیں۔ یوں بڑی شاہراہوں پر ہر وقت رش اور شہر میں فضائی آلودگی کا راج رہتا ہے۔
عمارات اور ماحول پر پڑنے والے اثرات
اسی دوران عمارتوں کی شکلیں بھی بدل گئیں۔ مقامی موسم اور روایتی ڈیزائن کے بجائے شیشے اور کنکریٹ کی ایسی عمارتیں بننے لگیں جو باہر کی دنیا سے نقل کی گئی تھیں۔ ساحل کے قریب اونچی عمارتوں اور بند ڈھانچوں نے ہوا کے قدرتی راستوں کو روکا۔
کنکریٹ و تارکول نے گرمی کو جذب کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کے کئی حصے تپنے لگے۔ 2015ء کی شدید گرمی اور بعد ازاں بار بار کی ہیٹ ویو نے اس بے تکی اور ناموزوں بلڈنگز پلاننگ کا نتیجہ سب کے سامنے لا کھڑا کیا۔
ماحول کے باقی مسائل بھی روزمرہ زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں۔ گاڑیوں کا دھواں، کارخانوں کی آلودگی اور تعمیرات کا گردوغبار ہوا کو خراب کر رہا ہے۔ روزانہ نکلنے والا ہزاروں ٹن کچرا پوری طرح ٹھکانے نہ لگ سکے تو گلیوں اور نالوں میں جمع ہوتا ہے۔
بارش آتے ہی برساتی نالے بھر جانے سے سڑکوں اور گھروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پورے عمل نے شہر کی رہائش پذیرگی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے اور عوام کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔
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