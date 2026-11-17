کراچی میں آوارہ کتے کے کاٹنے سے بچی کی موت، 30 ہلاکتیں
نیو سبزی منڈی کی رہائشی بچی آوارہ کتے کے کاٹنے اور ریبیز سے جاں بحق ہوگئی۔ انڈس ہسپتال کے مطابق اس سال 30 اموات اور 17 ہزار سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔
کراچی کی نیو سبزی منڈی علاقے کی ایک رہائشی بچی آوارہ کتے کے کاٹنے اور اس کے نتیجے میں پھیلی ریبیز وائرس سے جاں بحق ہوگئی ہے۔ انڈس اسپتال کے ترجمان نے بتایا کہ بچی کا تعلق فقیرہ گوٹھ نیو سبزی منڈی سے تھا اور تقریباً تین ماہ قبل اسے آوارہ کتے نے شدید زخمی کیا تھا۔ ابتدائی علاج کے دوران کی گئی ناکام کوششوں اور ویکسین نہ لگوانے کی وجہ سے بچی کی حالت بگڑ گئی اور وہ 15 نومبر کو انڈس اسپتال میں داخل ہوکر انتقال کرگئی۔
ذیلی طبی مرکز میں ناکام علاج کی کہانی
بچی کے لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو علاج کے لیے ایک نجی کلینک لے گئے تھے، جہاں ڈاکٹرز نے زخموں کی مناسب صفائی اور دیکھ بھال کا ذمہ دار عمل نہیں کیا۔ ترجمان انڈس اسپتال نے تصدیق کی کہ اس نجی کلینک نے بچی کو اینٹی ریبیز ویکسین نہیں لگائی اور نہ ہی اسے مزید ہائی سیکورٹی علاج کے لیے کسی بڑے اسپتال کی طرف منتقل کیا گیا، جس کی وجہ سے وائرس کے اثرات برآمد ہونے لگے۔Also readاسلام آباد میں 30 وی ای سی او کانفرنس، شرکت کیلئے ممبر ممالک کے وفود پہنچ گئے
اسپتال میں ریبیز سے ہونے والی اموات کا بے رحم ریکارڈ
انڈس اسپتال کراچی کے انتظامیہ کے مطابق، رواں سال کے دوران کتے کے کاٹنے اور ریبیز سے جاں بحق ہونے والوں کی کل تعداد 30 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ایک تشویشناک اعداد و شمار ہے جو شہر میں آوارہ کتوں کے مسئلے اور احتیاطی تدابیر کی کمی کو اجاگر کرتا ہے۔ بچی کی موت کی تصدیق کے بعد اسپتال انتظامیہ نے محکمہ صحت سندھ اور چیف سیکریٹری آفس کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ مزید اموات روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جا سکیں۔
سال بھر میں ہزاروں نئے کیسز سامنے آئے
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ریبیز کا خطرہ کسی بھی وقت اور کسی بھی عمر کے شخص کے لیے ہو سکتا ہے۔ ترجمان کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک انڈس اسپتال میں کتے کے کاٹنے کے 17 ہزار سے زائد نئے مریض لائے جا چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کو ویکسین اور ریبیز امیونوگلوبولن جی ٹائپ کی ضرورت تھی۔ یہ بڑی تعداد یہ ثابت کرتی ہے کہ شہر کے ہر گلی کوچے میں آوارہ کتوں کے حملوں کی شرح انتہائی زیادہ ہے، جس کے لیے عوام میں شعور پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔
احتیاطی تدابیر اور مستقبل کا منصوبہ
ریبیز ایک قاتل وائرس ہے جس کا علاج علامات ظاہر ہونے کے بعد ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کاٹنے کے فوراً بعد ویکسین لگوانا جان بچانے والا قدم ہے۔ انڈس اسپتال کی انتظامیہ عوام پر زور دیتی ہے کہ اگر کسی آوارہ یا پالتو کتے نے کاٹا تو سب سے پہلے زخم کو صابن اور پانی سے 15 منٹ تک اچھی طرح دھویں اور قریبی طبی مرکز سے رابطہ کریں۔ محکمہ صحت سندھ سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ آلودگی اور آوارہ کتوں کے کنٹرول کے لیے سختی سے نوٹس لیا جائے تاکہ اگلے سال ایسی اور کوئی بھی ہلاکت پیش نہ آئے۔
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