کراچی میں عمارت منہدم ہونے سے 9 افراد ہلاک، تلاش جاری
کراچی کی ایڈمن سوسائٹی میں عمارت کے منہدم ہونے سے 9 افراد ہلاک ہوگئے۔ 54 گھنٹے بعد ایک نوجوان زندہ نکالا گیا، جبکہ 9 افراد کی تلاش جاری ہے۔
کراچی کے مشہور علاقے بلوچ کالونی کے قریب واقع ایڈمن سوسائٹی میں ہونے والی ایک تباہ کن عمارتی سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 9 تک پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو حکام نے تصدیق کی ہے کہ ملبے سے ایک اور شخص کی لاش برآمد کی گئی ہے، جس کے بعد ہلاکتوں کا یہ اعداد و شمار حتمی شکل اختیار کر لیا ہے۔ فوری طور پر قانونی کارروائی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کی شناخت کے عمل کو جاری رکھا گیا ہے۔
ریسکیو آپریشن اور ہلاکتوں کی تفصیلات
ریسکیو ٹیمیں اور متعلقہ حکام کے مطابق، ابھی تک ملبے کے تلے 9 افراد کا پتہ چلنا باقی ہے، جن کی جان بچانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ امدادی کارروائیوں میں بھاری مشینری اور دیگر جدید وسائل کی بھرپور مدد لی جا رہی ہے تاکہ ممکنہ طور پر پھنسے افراد کو باہر نکالا جا سکے۔ اس موقع پر ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ ملبے کی ہٹانے کی کارروائی انتہائی احتیاط سے کی جا رہی ہے تاکہ مزید کوئی ہلاکت یا زخمی نہ ہو۔Also readکریک ڈاؤن؛ ملک میں غیر قانونی سگریٹس کی فروخت 54 سے کم ہو کر 48 فیصد پر آگئی
اس سانحے کے دوران ایک اہم واقعہ یہ بھی سامنے آیا کہ عمارت کے منہدم ہونے کے 54 گھنٹے بعد ملبے سے ایک نوجوان کو زندہ برآمد کیا گیا۔ یہ انکشاف کیا گیا کہ 1122 والوں نے ملبے کے تلے سے آواز سنی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تلاش کی کوششوں کو جاری رکھا اور اس نوجوان کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا۔
متاثرین کی شناخت اور قانونی کارروائی
حکام کے مطابق، ملبے سے برآمد ہونے والے ہلاک شدہ افراد کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہر لاش کی تفصیلات ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اسپتال منتقل کی جانے والی لاشوں کی شناخت کے بعد ان کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دی جائے گی۔ اس دوران ریسکیو حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غلط معلومات سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کریں، کیونکہ یہ ایک حساس وقت ہے۔
ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اس عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، جہاں ہر ملبے کے ٹکڑے کو احتیاط سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ 9 افراد کی تلاش کے لیے تمام ممکنہ راستے آزمائے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد از جلد ان کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ اس حوالے سے کوئی بھی تاخیر برقرار نہیں رکھی جا رہی اور تمام وسائل ایک جگہ مرکوز کیے گئے ہیں۔
آئندہ اقدامات اور متوقع نتائج
اس واقعے کے بعد سے ریسکیو آپریشن کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھا گیا ہے، جس میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ متعلقہ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر مزید افراد کو زندہ برآمد کیا جاتا ہے تو ان کا فوری طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ یہ عمل جاری رہے گا جب تک کہ تمام پھنسے ہوئے افراد کی تلاش مکمل نہ ہو جائے یا ملبہ مکمل طور پر ہٹا نہ لیا جائے۔
اس سانحے کی نوعیت اور اثرات کو دیکھتے ہوئے مقامی انتظامیہ کی جانب سے مزید تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا۔ عمارت کے منہدم ہونے کی وجوہات کا پتہ لگانا اگلا اہم مرحلہ ہوگا، تاکہ مستقبل میں ایسی کسی بھی واقعے سے بچا جا سکے۔ اس دوران علاقے میں سکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کیا گیا ہے تاکہ ہنگامی صورتحال کا مؤثر انداز میں سامنا کیا جا سکے۔
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