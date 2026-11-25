کراچی میں عمارت گرنے کے بعد 5 گرفتاریاں اور 6 افسران کی معطلی
کراچی کی ایڈمن سوسائٹی عمارت منہدم ہونے کے واقعے میں پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کمشنر کراچی نے ایس بی سی اے کے 6 افسران کو معطل کردیا۔
کراچی کے سنٹرل ٹاؤن علاقے میں واقع ایڈمن سوسائٹی کی عمارت منہدم ہونے کے بعد انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سخت کارروائی شروع کردی ہے۔ اس بڑے سانحے کے فوری بعد انتظامیہ نے متاثرہ علاقے کی حدود میں 12 اطرافی عمارتوں کو سیل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس کارروائی کا مقصد ممکنہ خطرات کو روکنا اور مزید حادثات سے بچنا تھا۔
پولیس کی جانب سے 5 افراد کی گرفتاری
ایڈمن سوسائٹی سانحے کے بعد ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس نے عمارت کے ٹھیکیدار سمیت کل 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں زمین کے مالک، بلڈر اور انجینئرز بھی شامل ہیں۔ پولیس نے اس واقعے کے تحت ایک سخت مقدمہ درج کیا ہے جس میں 10 سے زائد افراد کو ملزم قرار دیا گیا ہے۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
مقدمے کی تفصیلات کے مطابق سرکاری افسران کی مبینہ ملی بھگت کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کے مطابق تفتیش کے لیے ٹھیکیدار کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے بلڈر اور دیگر ذمہ داروں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں جن پر عملدرآمد شروع ہو چکا ہے۔
عمرانی غیر معیاریت کی مبینہ کارروائی
منہدم ہونے والی عمارت کا اصل نقشہ بیسمنٹ، گراؤنڈ اور پلس ون تھا لیکن حکام کی مبینہ سرپرستی میں اسے گراؤنڈ پلس چھ تک بڑھا دیا گیا تھا۔ یہ معلومات عمارت گرنے کے بعد سامنے آئی ہیں کہ اجازت نامے سے کہیں زیادہ فلورز بنائے گئے۔ یہ غلطی اور غیر معیاری تعمیراتی مواد ہی اس تباہی کی بنیادی وجہ قرار دی جا رہی ہے۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر افراد سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کس طرح قانونی پابندیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ مقدمے میں نامزد افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ایس بی سی اے کے 6 افسران معطل
کراچی ایڈمن سوسائٹی میں عمارت گرنے کے واقعے پر کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی (ایس بی سی اے) کے 6 افسران کو معطل کر دیا۔ کمشنر کراچی کے مطابق معطل کیے جانے والوں میں ڈائریکٹر سنٹرل ٹاؤن بھی شامل ہیں۔ اس فیصلے سے ادارے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔
معطل ہونے والے دیگر افسران میں ڈپٹی ڈائریکٹرز، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور بلڈنگ انسپکٹرز شامل ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے تصدیق کی ہے کہ ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر عبدالسمیع جملانی، ڈپٹی ڈائریکٹر ماجد علی مگسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز شفیع مگسی اور رضا حسین خشک کو معطل کیا گیا ہے۔
جاں بحق افراد کی تعداد اور تحقیقات
کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ عمارت گرنے کے حادثے میں اب تک تین افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن رات گئے تک جاری رہا جس میں متاثرہ عمارت سے نجات کی کوشبیں کی گئیں۔ کمشنر کراچی نے واضح الفاظ میں کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کے خلاف کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔
سی سی ٹی وی فوٹیجز کے مطابق گنگا رام اسپتال کی ڈمپنگ سائٹ میں گر کر ایک شخص کی ہلاکت کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ کمشنر کراچی کی جانب سے متعلقہ بلڈنگ انسپکٹر جاوید قدیر اور ساجد علی دیتھو کی معطلی کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور مزید کارروائی کا امکان ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime