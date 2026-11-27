کراچی میں عمارت کے منہدم ہونے سے 7 ہلاک، 16 افسران معطل، سرکاری اہلکاروں کو بھی برطرف
کراچی کے بلوچ کالونی میں غیر قانونی طور پر بننے والی عمارت کے منہدم ہونے سے 7 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ سندھ حکومت نے 16 افسران کو معطل اور کئی اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے۔
کراچی کے بلوچ کالونی علاقے میں زیر تعمیر عمارت کے منہدم ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد پیر کی صبح سات تک پہنچ گئی ہے۔ فروری 2024 کے اس واقعے کے دوران ریسکیو ٹیموں نے تین اور لاشیں بازیاب کروا کر اس تعداد میں اضافہ کیا۔ اس سے پہلے جمعہ کو تین افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے تھے، جبکہ ہفتہ کو ایک اور لاش ملی تھی جس سے کل ہلاکتوں کی تعداد چار ہو گئی تھی۔
ریسکیو آپریشن اور تباہی کی تفصیلات
سیکس منزلہ اس عمارت کی تباہی جمعہ کی شام کو پیش آئی تھی، جو کہ ایک ریزیڈینشل پلاٹ پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی جا رہی تھی۔ اس حادثے میں تین افراد کی جانیں گئیں اور 14 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ مزید لاشیں بازیاب کروائی جا چکی ہیں۔Also readTrump proposes new tariff on China, India, major trading partners
سندھ حکومت کی سخت کارروائی اور برطرفیاں
اس واقعے کے بعد سندھ کے چیف مراد علی شاہ نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور انفساق کی وجہ سے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم نامہ جاری کیا۔ سبڈویژنل میجسٹریٹ نے پیر کو ہلاکتوں کے ذمہ داروں کے خلاف قتل، غفلت اور بے احتیاطی کے چارجز کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔
سندھ کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈائریکٹر جنرل SBCA وسیم شمشاد کو ان کے تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر نصرت اللہ عباسی اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس زبیر شیخ کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے۔
16 افسران کی معطلی اور تحقیقات
چیف مراد علی شاہ نے 16 SBCA افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پولیس کو عمارت کے مالک اور بلڈر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آربٹیکٹ اور سٹرکچرل انجینئر کو بھی تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے۔
ان انجینئرز اور آربٹیکٹ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ یہ طے کریں کہ تعمیر شدہ عمارت منظور شدہ منصوبوں، تعمیراتی قواعد اور سیفٹی اسٹینڈرڈز کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ تحقیقات یہ تعین کرنے کے لیے اہم ہیں کہ کیا غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی گئی تھی۔
KDA کی جانب سے مزید عمارتوں کی مہم
اس واقعے کے بعد کراچی ڈویلپمنٹ اتھارٹی (KDA) نے کراچی ایڈمنسٹریٹو ائپلائیمنتس ہاؤسنگ سوسائٹی (KAEHS) میں واقع 14 عمارتوں کو سیل کر دیا ہے۔ ان عمارتوں کو غیر قانونی ساخت کے خلاف آپریشن کے دوسرے مرحلے میں مسمار کیا جائے گا۔ یہ کارروائی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف حکمرانوں کی سختی کی ایک اور مثال ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime