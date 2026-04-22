کراچی میں پولیس کا کریک ڈاؤن: 4 زخمی سمیت 5 ڈاکو گرفتار، اسلحہ اور موٹرسائیکل برآمد

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کے مبینہ مقابلوں کے بعد 5 ڈاکو گرفتار، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد، ملزمان درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے۔
کراچی میں اسٹریٹ کرائم ز اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران پولیس نے مختلف علاقوں میں اہم کارروائیاں کرتے ہوئے پانچ خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کارروائیوں میں جہاں ایک جانب شہر کی فضا کو پرسکون بنانے کے لیے پولیس پرعزم نظر آتی ہے وہیں دوسری جانب ڈاکوؤں اور پولیس کے مابین ہونے والے مبینہ مقابلوں میں چار ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ زمان ٹاؤن کے علاقے میں کورنگی سو کوارٹر کے قریب ہونے والی ایک ایسی ہی جھڑپ میں محمد لائق نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا جس کے قبضے سے نہ
صرف اسلحہ برآمد ہوا بلکہ چھینی گئی نقد رقم اور موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے۔ سچل پولیس نے رند چوک کے نزدیک ایک بڑی کامیابی حاصل کی جب ایک مبینہ مقابلے کے بعد شاہد محمد نامی ملزم کو زخمی حالت میں حراست میں لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ گروہ اسکیم 33 اور غازی گوٹھ جیسے علاقوں میں درجنوں وارداتوں میں ملوث رہا ہے اور ان کی جانب سے کیے جانے والے جرائم میں معصوم شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق تھے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گلبرگ اور فرئیر کے علاقوں میں بھی پولیس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈاکوؤں کا تعاقب کیا اور انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے حراست میں لے لیا۔ فرئیر پولیس کی جانب سے کینٹ ریلوے کالونی کے قریب کی گئی کارروائی میں دو ملزمان آصف عرف یاسر اور محمد ساحل کو پکڑا گیا جن کے قبضے سے موٹرسائیکل بھی برآمد ہوئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملزمان بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ لوٹ مار کی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ کراچی پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شہر میں امن و امان کی بحالی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ گرفتار ہونے والے تمام ملزمان کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے دیگر ساتھیوں کا سراغ لگایا جا سکے جو تاحال قانون کی گرفت سے دور ہیں۔ زخمی ملزمان کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے، صحت یابی کے بعد ان سے مزید تفتیش کا عمل شروع کیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے یہ انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور شہر کے ہر کونے میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ مشکوک افراد کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور فوری طور پر قریبی تھانے یا مددگار 15 پر اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ اس صورتحال کے پیش نظر جہاں پولیس کارروائیاں کر رہی ہے، وہیں شہریوں میں بھی اس بات کا احساس اجاگر ہو رہا ہے کہ پولیس کی مستعدی سے ہی جرائم کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ حکومت اور اعلیٰ حکام نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں ایسے گروہوں کا قلع قمع کیا جائے جو شہریوں کی زندگی اجیرن بنا رہے ہیں۔ گرفتار شدگان میں سے کئی ملزمان پہلے بھی مختلف مقدمات میں مطلوب تھے اور ان کا پکڑا جانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ان گرفتاریوں سے شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں میں واضح کمی متوقع ہے کیونکہ ان ملزمان کے نیٹ ورک کے دیگر ارکان کے بارے میں بھی اہم معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں اور صرف مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی خبروں پر یقین رکھیں۔ شہر قائد میں جاری یہ آپریشن اس عزم کی ترجمانی کرتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہر قیمت پر قائم رکھی جائے گی اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا
