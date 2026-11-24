کراچی میں عمان کے قومی دن کی بڑھ چڑھ کر تعطیل، پاک-عمن دوستی کی نئی داستان
کراچی میں عمان کے قومی دن کی تقریب کا انعقاد، سندھ کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر سمیت سفارت کاروں نے شرکت کی، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی پر زور۔
سلطنت عمان کے قومی دن کی تقریب کراچی میں شاندار اور باوقار انداز میں منائی گئی، جس نے پاکستان اور سلطنت عمان کے درمیان دیرینہ دوستی، بھائی چارے اور باہمی تعاون کے مضبوط روابط کو اجاگر کیا۔ یہ موقع دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کی گہرائی کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آیا۔
سلطنت عمان کے قومی دن کی تقریب میں مرکزی شخصیات
قریبہ کے عمان کے جنرل کونسلر، صاحبزادہ سیمی عبداللہ سلیم ال خنجری نے تقریب میں شرکت کرنے والی ممتاز شخصیات کا خیر مقدم کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی خصوصی مہمان کے طور پر اس تقریب میں شامل ہوئے۔ انہوں نے عمانی جنرل کونسلر اور دیگر مہمانوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹ کر اس قومی دن کی خوشی کا اظہار کیا۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
بین الاقوامی سفارتی حلقے کا بڑی تعداد میں شرکت
برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر ایلسن بلیک برن، قطر کے جنرل کونسلر نائف شاہین ال السولیٹی، روسی جنرل کونسلر اینڈری وکٹوروفچ فیڈوروو، چینی جنرل کونسلر فنگ دہاנג، جرمن جنرل کونسلر تھامس ای شولٹز، جاپانی جنرل کونسلر ماسرو ہٹوری، ملائیشین جنرل کونسلر یونس ابراہیم، سری لنکن جنرل کونسلر سنجیوہ پتھیرانا اور جنوبی کوریائی جنرل کونسلر جوہن کیم بھی تقریب میں موجود تھے۔
علاقائی اور دیگر سفارتی نمائندوں کا تعاون
کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے جنرل کنسلیٹس اور سفارتی نمائندوں نے بھی اس جشنی میں حصہ لیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی، انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ جاوید اعظم اڈھو، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر فہد ہارون، کوسٹا ڈیو آئیور کے اعزازی جنرل کونسلر فضل کریم دادابوی، فلپائن کے اعزازی جنرل کونسلر اقبال بیگ، مراکش کی نمائندگی کرنے والے شخصیات، ممبر نیشنل اسمبلی میراختیار بیگ اور گرینچ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سیما مغل نے بھی شرکت کی۔
دوطرفہ تعلقات کی مضبوطی اور مستقبل کا نقشہ
اس اجتماع میں سرکاری افسران، سفارتی برادری، دانشوروں اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی، جو پاکستان اور سلطنت عمان کے درمیان مضبوط سفارتی روابط اور پائیدار دوستی کی عکاسی کرتی ہے۔ اس تقریب نے دونوں بھائی ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے، عوامی رابطوں کو فروغ دینے اور تعاون کو وسیع کرنے کے عزم کو دوبارہ واضح کیا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics