کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات: تین روز میں 3 ہلاکتیں اور پابندیوں کی خلاف ورزی
کراچی میں ہیوی ٹریفک کے جان لیوا حادثات کا سلسلہ جاری ہے، پابندی اوقات میں ٹریلرز کے داخلے سے 3 افراد جاں بحق اور چار زخمی ہوئے، ٹریفک پولیس ناکام۔
کراچی میں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جان لیوا حادثات کا سلسلہ پھر سے تیز ہو گیا ہے۔ پابندی کے اوقات میں ٹریلرز کے شہر میں داخلے پر ٹریفک پولیس کی ناکامی سامنے آئی ہے۔ گزشتہ تین دنوں میں حملہ آور گاڑیوں کی ٹکر سے تین شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی چار افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اورنگی ٹاؤن میں نئی ہلاکت اور فرار
پیر کی شام کو اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر 15 بنگلہ بازار کے قریب ایک ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 30 سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام نے تصدیق کی ہے کہ زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
موقع پر موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں ہیوی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد تھی۔ ڈرائیور نے پابندی توڑتے ہوئے واقعہ کو پیش لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ ٹریفک پولیس کی غفلت کی وجہ سے ایسی خلاف ورزیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔
جمعے سے پیر تک تین ہلاکتوں کا سلسلہ
جمعے کی رات سے پیر کی شام تک شہر میں تین مختلف مقامات پر جان لیوا واقعات پیش آئے۔ لیاقت آباد 10 سندھ گورنمنٹ اسپتال کے قریب جمعے کی شب ایک ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکرا دیا۔ اس حادثے میں حاملہ 40 سالہ جمیلہ جاں بحق ہو گئیں۔ ان کے شوہر بھی اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے۔
علاقے کے لوگوں نے اس واقعے کے بعد مشتعل ہو کر ٹریلر کو نذر آتش کر دیا تھا۔ جس کے نتیجے میں اس میں لدا ہوا سامان مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ واقعہ عوام کی ناراضگی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
واٹر ٹینکر اور دیگر حادثات کے زخمی
ہفتے کی صبح سپرہائی وے جمالی پل کے قریب ایک واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 40 سالہ آصف جاں بحق ہو گیا۔ یہ واقعہ شہر میں ہیوی ٹریفک کے خطرات کو مزید ابھارتا ہے۔ بلدیہ حب ریور روڈ خورشید پورہ قبرستان کے قریب بھی ایک ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکرا دیا۔ اس واقعے میں تین افراد شدید زخمی ہوئے۔
اتوار کی شب کریم آباد فلائی اوور پر بھی ایک ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار 50 سالہ غلام عباس کو زخمی کر دیا۔ اس واقعے میں بھی ٹریفک پولیس کی ناکامی کا شکار ایک اور شہری کوئی بڑی مصیبت سے بچ نکلا۔ مشتعل افراد نے اس ٹریلر کے اگلے حصے کو بھی آگ لگا دی۔
پابندیوں کی خلاف ورزی اور پولیس کا موقف
ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ہیوی گاڑیوں کے شہر میں داخل ہونے کا وقت رات دس بجے سے صبح سات بجے تک ہوتا ہے۔ تاہم تمام جائے وقوعہ پر پابندیوں کی کھلی خلاف ورزییں دیکھنے کو ملیں ہیں۔ اورنگی ٹریفک سیکشن سے منگھوپیر ٹریفک سیکشن تک ٹریلر آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔
حادثات کے ذمہ دار ٹریلرز گلشن بہار کی جانب جا رہے تھے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ افسران اجلاسوں میں بیٹھنے کے بجائے زمینی حقائق کا جائزہ لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر شہری اپنی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی پر عمل درآمد نہ ہونا قتل کے مترادف ہے۔
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