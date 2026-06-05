کراچی میں 'سیکس سے انکار' پر اہلیہ کے مبینہ قتل کا ملزم ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

کراچی میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک 64 سالہ شخص نے اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ یہ شخص پاکستان بازار چوک کے تھانے میں آ کر اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں وہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انھوں نے اپنی 58 سالہ اہلیہ کو مبینہ طور پر لوہے کے راڈ سے مار کر قتل کیا تھا کیونکہ انھوں نے سیکس کرنے سے انکار کیا تھا۔
کراچی میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک 64 سالہ شخص نے اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ یہ شخص پاکستان بازار چوک کے تھانے میں آ کر اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں وہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انھوں نے اپنی 58 سالہ اہلیہ کو مبینہ طور پر لوہے کے راڈ سے مار کر قتل کیا تھا کیونکہ انھوں نے سیکس کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ ملزم کو جمعہ کی دوپہر مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جج نے انھیں دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی ویڈیو انھوں نے ہی بنائی تھی اور اسے اپنے افسران کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کو سیکس کے لیے کہا تھا لیکن وہ انکار کر دیا تھا جس پر انھوں نے غصے میں آ کر لوہے کی راڈ اور کٹر سے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو لے کر اُس کی جانب سے بتائے گئے ایڈریس پر گئے جہاں انھوں نے لاش کے پاس کپڑا پڑا ہوا پایا۔ ملزم کے گھر میں اُس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ ملزم نے بتایا کہ وہ مشرقی پاکستان میں فوج میں رہا تھا اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد کام نہیں کرتا تھا.
کراچی میں ایک عجیب واقعہ سامنے آیا ہے جہاں ایک 64 سالہ شخص نے اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ یہ شخص پاکستان بازار چوک کے تھانے میں آ کر اپنی اہلیہ کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا تھا جس میں وہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انھوں نے اپنی 58 سالہ اہلیہ کو مبینہ طور پر لوہے کے راڈ سے مار کر قتل کیا تھا کیونکہ انھوں نے سیکس کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں لوگ حیرت زدہ ہیں۔ ملزم کو جمعہ کی دوپہر مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں جج نے انھیں دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی ویڈیو انھوں نے ہی بنائی تھی اور اسے اپنے افسران کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کو سیکس کے لیے کہا تھا لیکن وہ انکار کر دیا تھا جس پر انھوں نے غصے میں آ کر لوہے کی راڈ اور کٹر سے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو لے کر اُس کی جانب سے بتائے گئے ایڈریس پر گئے جہاں انھوں نے لاش کے پاس کپڑا پڑا ہوا پایا۔ ملزم کے گھر میں اُس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ ملزم نے بتایا کہ وہ مشرقی پاکستان میں فوج میں رہا تھا اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد کام نہیں کرتا تھا
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