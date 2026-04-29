کراچی: اسکول کی چھت سے طالبہ کی گرنے سے موت، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر

کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں نویں جماعت کی طالبہ کنزا اسکول کی چھت سے گر کر جانبحق ہوگئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں حادثے کی تفصیلات واضح طور پر دکھائی دے رہی ہیں۔
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں نویں جماعت کی طالبہ کنزا اسکول کی چھت سے گر کر جانبحق ہوگئی۔ اس المناک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے جو کہ واقعے کی تفصیلات کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبہ کنزا اسکول کی عمارت سے گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حادثے سے قبل، بچی کا اسکارف ایک لٹکتے ہوئے ڈنڈے میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور نیچے گر جاتی ہے۔ یہ منظر دل दहلا دینے والا ہے اور اس سے حادثے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسکول کا عملہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گیا اور انہوں نے زخمی طالبہ کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں، کنزا کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ گزشتہ روز دورانِ علاج دم توڑ گئی۔ طالبہ کی موت سے اسکول اور پورے علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حادثے کے وقت اسکول میں دیگر طلبہ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ المناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے نے اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ والدین اور تعلیمی ادارے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ حادثہ کس وجہ سے پیش آیا۔ اس واقعہ کے ساتھ ہی، سندھ حکومت نے صوبے بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ اس اقدام کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنا ہے۔ دوسری جانب، افغانستان سے جنوبی وزیرستان میں ایک اور حملہ ہوا ہے جس میں ایک خاتون اور چار بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ پاک فوج نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ یہ واقعہ پاک افغان سرحد پر کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے اور اس بات کی ضرورت پر زور دیتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھایا جائے۔
