کراچی میں عمارت ڈھرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کا معائنہ اور جوابدہی کا اعلان
سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی کی بلوچ کالونی میں گری ہوئی عمارت کا معائنہ کیا اور تمام ذمہ داران کی گرفتاری کا حکم دیا۔
کراچی میں واقع بلوچ کالونی میں گری ہوئی عمارت کے علاقے کا معائنہ کرنے کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے موقع کا دورہ کیا۔ انہوں نے ریزک آپریشن کی کارروائی کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت دی کہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کے لیے دستیاب تمام وسائل کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک تقریباً دس افراد لا پتہ ہیں جنہیں تلاش کرنے کی کوشیں جاری ہیں۔
غیر قانونی تعمیرات اور حقائق کا جائزہ
وزیر اعلیٰ نے عمارت کی تعمیر کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اس عمارت کو زمین کے ساتھ ایک منزل (گراؤنڈ پلس ون) کی اجازت حاصل تھی تاہم یہ چھ منزلہ تعمیر کی گئی۔ اس غیر قانونی تعمیر کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری افسران کی شراکت داری کے بغیر ایسا کام ناممکن ہے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کمشنر (ایسٹ) کو بھی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے سخت تنبیہ کی اور پوچھا کہ اس علاقے میں دیگر زیرِ تعمیر عمارات کیسے بن رہی ہیں۔Also readٹرump نے چین، یورپی یونین سمیت 14 تجارتی شراکت داروں پر نئے ٹیرف تجویز کر دیے
جوابدہ افراد کے خلاف سخت کارروائی
مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ اس کیس میں ملوث تمام فریقین، جن میں مالک، کنسلٹنٹ، ٹھیکیدار اور سرکاری افسران شامل ہیں، کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ اس بار کوئی بھی شخص معاف نہیں کیا جائے گا اور جوابدہ افراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔
ریسک آپریشن کی موجودہ صورتحال
وزیر اعلیٰ نے ریسک اور ریلیف ٹیموں کو ہدایت کی کہ وہ ملبے کی صفائی اور متاثرین کی بازیافت کے عمل کو تیز کریں۔ حکام نے انہیں بتایا کہ آپریشن کے دوران کئی مشکل حالات پیش آ رہے ہیں لیکن تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی ٹیم کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا کوئی بھی کوشش پس پشت نہیں چھوڑیں گے تاکہ زندہ بچ جانے والوں کو محفوظ طریقے سے باہر نکالا جا سکے۔
عمومی امن اور تعمیراتی قوانین
اس واقعے نے شہریوں میں بے چینی پیدا کی ہے اور عوام کا مطالبہ ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ بلوچ کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ احساس تھا کہ یہ عمارت غیر معیاری مواد اور قوانین کی خلاف ورزی کے تحت بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اقدامات کو عوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے یہ پیغام جائے گا کہ سرکاری افسران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکامی پر جوابدہ ہوں گے۔
مستقبل کے اقدامات اور حکمت عملی
حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس علاقے میں باقی تمام زیرِ تعمیر عمارات کی سرے سے جانچ پڑتال کا حکم دے گی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایک مہم چلائے اور ہر ممکنہ خلاف ورزیوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اس عمل میں متعلقہ محکموں کے باہمی تعاون کو یقینی بنایا جائے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے۔
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