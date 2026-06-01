کراچی: پڑوسی خاتون کو نازیبا اشاروں اور گھر میں گھس کر ہراساں کرنے کا الزام، مقدمہ درج

کراچی کے رضویہ سوسائٹی کے علاقے جہانگیر آباد میں ایک خاتون کو پڑوسی نازیبا اشاروں اور گھر میںentry کے ذریعے ہراساں کرنے کا الزام لگا۔ خاتون کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو تسلیم کرتی ہے کہ واقعہ 30 مئی کو پیش آیا۔ پولیس نے ملزم کی Stripsearch کے بعد مقدمہ درج کرکے تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کو ہدایت کردیا۔
شہر قائد کے رضویہ سوسائٹی کے علاقے جہانگیر آباد میں ایک خاتون کے خلاف ہراساں کا مقدمہ درج کردیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق، مدعیہ ارم کے پڑوسی زبیر احمد نے خاتون کو نازیبا اشاروں اور گالم glac کے ذریعے ہراساں کیا۔ واقعہ 30 مئی کی دوپہر پیش آیا۔ مدعیہ کا کہنا ہے کہ ملزم اس کے گھر کی کھڑکی سے نازیبا اشارے کر رہا تھا، después گھر کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شورشرابے پر وہ بھاگ گیا۔ خاتون نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی شیئر کی تھی جو وائرل ہوئی۔ ملزم زبیر احمد نے بھی اپنے ویڈیو بیانات میں واقعہ کی تفصیل بتائی اور معافی مانگتے ہوئے اپنے عمل پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ رضویہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمہ 354، 509، 427، 506 اور 504JUبجرم درج کیا گیا ہے.
