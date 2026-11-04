کراچی پولیس نے 5 مقابلوں میں 11 ملزمان گرفتار اور 1 کو ہلاک کر دیا
کراچی میں پانچ مبینہ مقابلوں میں پولیس نے 11 موٹر سائیکل لفٹرز کو گرفتار کیا جبکہ ایک ملزم ہلاک ہو گیا، قبضے سے اسلحہ اور چوری شدہ گاڑیاں برآمد ہوئیں۔
کراچی پولیس نے گزشتہ دو راتوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والے پانچ مبینہ فائرنگ مقابلوں کے دوران مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ ان آپریشنز کے نتیجے میں پولیس نے کل پانچ مبینہ موٹر سائیکل لفٹرز کو ہلاک کر دیا اور سات زخمیوں سمیت کل گیارہ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
کراچی کے شہریوں کے لیے یہ کارروائی ایک بڑی ریلیف کی خبر ہے کیونکہ گزشتہ چند عرصے میں موٹر سائیکل لفٹنگ کے واقعوں میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق ان تمام مقابلوں اور گرفتاریاں منگل اور بدھ کی درمیانی شب کی ہیں، جس کے دوران مجرموں سے قبضے میں آئے اسلحہ، گولیاں، موبائل فونز، نقد رقم اور مسروقہ موٹر سائیکلیں بازیاب کروائی گئیں۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
بوٹ بیسن اور نورجہاں میں گرفتاریاں
بوٹ بیسن پولیس نے اتوار بازار کلفٹن بلاک 2 کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد چالیس سالہ منظور احمد ولد محمد رمضان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جبکہ ملزم کے قبضے سے نو ملی میٹر پستول، گولیاں، موبائل فون اور نقد رقم برآمد ہوئی۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اسی طرح شارع نورجہاں پولیس نے نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی ٹینکی گراؤنڈ کے قریب چار ملزمان کو گرفتار کیا جن میں تیس سالہ فیض عالم، پچاس اور دو سالہ ذوالفقار بہاول، عبدالوحید ولد محمد ساجد اور کاظم ولد فرید میاں شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ ملزم بین الصوبائی موٹر سائیکل لفٹنگ گینگ سے منسلک تھے اور شہر میں درجنوں چوری اور چھیننے کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔
ڈیفنس اور جوہرآباد میں آپریشنز
ڈیفنس فیز 7 میں عائشہ مسجد کے ققریب مبینہ مقابلے کے بعد تینتیس سالہ محمد احمد عرف راجہ اور چالیس سالہ کاشف علی عرف بانا کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے دو ٹی ٹی پستول، گولیاں، موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ان زخمی ملزمان کو بھی جناح اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
اسی دوران جوہرآباد پولیس نے فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میں ریاض آٹوز کے قریب دو ملزمان محمد نعمان ولد اعجاز اور علی ولد محمد منہاج کو گرفتار کیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے دو پستول، گولیاں، موبائل فونز، نقد رقم اور ایک موٹر سائیکل بازیاب کروائی ہے۔
اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کی کامیاب کارروائی
اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کی پولیس پارٹی نے بغدادی کے علاقے موسیٰ لین میں میرا پیر مزار کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران بیس پانچ سالہ سید اعزاز حسین شاہ ولد سید طاہر حسین شاہ کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں موٹر سائیکل لفٹنگ سمیت دیگر نوعیت کے متعدد مقدمات درج تھے۔
ملزم کے قبضے سے پستول، گولیاں، موبائل فون، نقد رقم اور بغدادی تھانے کی حدود سے چوری کی گئی ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔
نیو کراچی میں گرفتاریاں اور مستقبل کی حکمت عملی
نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے سیکٹر 5 بی صدیق آباد قبرستان کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد بیس پانچ سالہ فرید احمد ولد عبدالمجید اور چوبیس سالہ فراز ولد بخت زادہ کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے ایک پستول، گولیاں، موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔
زخمی ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی پولیس کے مطابق یہ تمام کارروائیاں مجرموں کے خلاف مسلسل جاری مہم کا حصہ ہیں اور تفتیش جاری ہے تاکہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں اور چوری شدہ سامان کی بازیابی ممکن ہو سکے۔
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