کراچی میں 143 عمارتیں مہر بند، سندھ وزیراعظم کی ہدایت پر کارروائی
سندھ کے وزیراعظم مراد علی شاہ کی ہدایت پر کراچی کی سات اضلاع میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں 143 عمارتیں مہر بند کر دی گئیں۔
سندھ کے وزیراعظم سید مراد علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر کراچی کے ساتوں اضلاع میں غیر قانونی اور غیر منظور شدہ تعمیرات کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ اس بڑی چھاپہ مار کارروائی کے دوران محکمہ آبادی کی اتھارٹی نے شہر بھر میں کل 143 زیر تعمیر عمارتوں کو مہر بند کر دیا ہے۔ یہ معلومات 24NewsHD ٹی وی نے بدھوار کو رپورٹ کی ہیں۔
تمام اضلاع میں مہر بند عمارتوں کی تفصیل
کراچی کے کمشنر کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے منظور شدہ ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی جا رہی عمارات کے خلاف اقدامات کو مزید شدت بخش دیا ہے۔ جنوبی ضلع (سیو) میں سب سے زیادہ یعنی 36 عمارتوں کو مہر بند کیا گیا، جبکہ اس کے بعد مشرقی ضلع (ایسٹ) نے 35 عمارتوں کے ساتھ دوسرا نمبر حاصل کیا۔ کورنگی ضلع میں 29، مرکزی ضلع (سنٹرل) میں 20، مغربی ضلع (ویسٹ) میں 12، ملیر میں سات اور کیماری میں چار عمارتیں مہر بند کی گئیں۔Also readپاکستانی طلبہ نے ایک بار پھر یورپی یونین کی سب سے زیادہ اسکالرشپس حاصل کرلیں
جنوبی اور مشرقی اضلاع میں کارروائی کی تفصیلات
جنوبی ضلع میں سب سے زیادہ کارروائی سول لائنز میں ہوئی جہاں 11 عمارتیں مہر بند کیں گئیں، جبکہ Saddar میں 10، گارڈن اور اریم باغ میں چھ چھ اور لیاری میں تین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی ضلع میں فیروز آباد میں 13 جمشید کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں 12، گلشن ہجری میں چھ اور گلشن اقبال میں چار عمارتیں مہر بند ہوئیں۔
مرکزی اور کورنگی اضلاع کی کارروائی کی رپورٹ
مرکزی ضلع میں ناظم آباد سے آٹھ، لیاقت آباد سے چھ، گولبرگ سے تین، نارٹھ ناظم آباد سے دو اور نیو کراچی سے ایک عمارت مہر بند کی گئی۔ کورنگی ضلع میں کورنگی سے 12، شاہ فیصل سے 10، ماڈل کالونی سے پانچ اور لینڈھی سے دو عمارتیں مہر بند کیں گئیں۔
مغربی، ملیر اور کیماری اضلاع میں غیر قانونی عمارتیں
مغربی ضلع میں منگھوپیر میں پانچ، ارنقی میں چار اور امین آباد میں تین عمارتوں کو مہر بند کیا گیا۔ ملیر ضلع میں ایئرپورٹ سب ڈویژن سے چھ اور مراد میمن گوٹھ سے ایک عمارت مہر بند کیں گئی۔
کیماری ضلع میں عمارتوں کی مہر بندی کی اعداد و شمار
آخر میں کیماری ضلع میں کیماری سب ڈویژن سے دو، مریپور سے ایک اور بلڈیا سے ایک عمارت مہر بند کی گئی ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics