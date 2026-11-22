کراچی میں پولیس کے 5 مسلح ڈاکوؤں سے مقابلوں میں 5 ملزمان گرفتار
کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کے مبینہ مقابلوں میں 5 مسلح ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے، جن کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور نقد رقم برآمد کی گئی۔
کراچی پولیس اور شاہین فورس نے شہر کے مختلف تھانوں میں مسلح ڈاکوؤں کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کرتے ہوئے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مختلف مقامات پر مبینہ مقابلوں کے دوران پانچ ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ان گرفتار ہونے والے مجرموں کے قبضے سے متعدد برآمدات کی گئیں جن میں اسلحہ، گولیاں، موبائل فونز، نقدی، موٹرسائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والے مختلف آلات شامل ہیں۔
نارتھ ناظم آباد میں ایک مجرم کی گرفتاری
حیدری مارکیٹ پولیس نے نارتھ ناظم آباد کے بلاک ایچ میں جیم خانہ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت سعد خان عرف پٹھان ولد محمد امتیاز خان کے نام سے ہوئی، جو زخمی حالت میں پولیس کے حوالے کیا گیا۔ ملزم کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔Also readاحمدپور شرقیہ میں ٹرک تصادم: 7 افراد ہلاک
پولیس کی کارروائی کے دوران ملزم سعد خان کے قبضے سے ایک پستول، اس کے ساتھ گولیاں، ایک موبائل فون اور نقد رقم برآمد کی گئی۔ حیدری مارکیٹ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور اس کے سابقہ جرائم کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔
ڈیفنس میں تین ڈاکوؤں کی حراست
درخشاں پولیس نے ڈیفنس کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے خیابان بدر، اسٹریٹ نمبر 15 میں عربی محل کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران تین ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت 45 سالہ محمد اکرم، 25 سالہ محمد اورنگزیب اور 24 سالہ ایان کے ناموں سے ہوئی۔
پولیس ترجمان کے مطابق تینوں ملزموں کو شدید زخمی حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج زیرِ طبع ہے۔ کارروائی کے دوران پولیس کے ہاتھوں تینوں ملزمان کے قبضے سے دو پستول بمعہ گولیاں، متعدد موبائل فونز، نقد رقم، ایک موٹرسائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والے دیگر آلات برآمد کیے گئے ہیں۔
محمود گوٹھ میں چوتھے مجرم کی گرفتاری
سکھر پولیس نے بھینس کالونی روڈ نمبر 10 کے علاقے محمود گوٹھ میں مبینہ مقابلے کے بعد ایک اور ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق زخمی ملزم کی شناخت محمد افضل کے نام سے ہوئی، جسے موقع پر ابتدائی طبی امداد دے کر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے تمام ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ تفتیشی افسران ملزمان کی شناخت، ان کے سابقہ جرائم اور دیگر ہونے والی وارداتوں میں ان کی ملوث ہونے کی تصدیق کے لیے کارروائی کر رہے ہیں۔
برآمدات اور قانونی کارروائی
ان تمام کارروائیوں میں برآمد ہونے والے اسلحہ اور دیگر اثاثے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ ڈاکوئوں کی جانب سے وارداتوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور ان کی گرفتاری سے علاقے میں عام شہریوں کے لیے سلامتی کا ماحول بہتر ہونے کی امید ہے۔
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