کراچی کنگز نے عادل راشد کو پی ایس ایل 12 کے لیے سائن کر لیا
کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ کے 12ویں سیزن کے لیے انگلینڈ کے مایہ ناز لیگ اسپنر عادل راشد کو براہ راست سائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
کراچی کنگز نے پاکستان سپر لیگ کے 12ویں سیزن کے لیے انگلینڈ کے مایہ ناز لیگ اسپنر عادل راشد کو براہ راست سائن کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ کرکٹر اپنی بین الاقوامی کامیابیوں اور شاندار ریکارڈ کے ساتھ ٹیم کی مضبوطی کا باعث بنیں گے۔ عادل راشد انہی مایہ ناز بلے بازوں میں شامل ہیں جو جدید کرکٹ میں اپنے کیریئر کے اہم موڑ پر حریف ٹیموں کے بڑے اسکور کو ناکام بنانے کی مہارت رکھتے ہیں۔
بین الاقوامی کارکردگی اور عظیم ریکارڈز
عادل راشد انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے لیے 330 سے زائد بین الاقوامی میچز کھیل چکے ہیں۔ ان کے بین الاقوامی کیریئر میں ٹیسٹ، ون ڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ ملا کر 470 سے زائد وکٹیں شامل ہیں۔ ان کا شمار دور حاضر کے بہترین وائٹ بال اسپنرز میں ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی ورائٹیز اور بہترین کنٹرول کے ذریعے جدید کرکٹ میں ایک کامیاب لیگ اسپنر کے طور پر اپنی جگہ بنائی ہے۔Also readجرمن میڈیا رپورٹ کے مطابق روس نیوکلیئر ہتھیار سے لیس سپینکٹ-ایس سیٹلائٹ بھیجنے کی تیاری میں ہے
انگلینڈ کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں عادل راشد سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر ہیں۔ ان کے کھاتے میں 172 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل وکٹیں شامل ہیں۔ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ ملک کے دوسرے کامیاب ترین بولر ہیں جن کے کھاتے میں 244 وکٹیں شامل ہیں۔ عادل راشد انگلینڈ کے پہلے مرد اسپنر تھے جنہوں نے ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں 200 وکٹوں کا سنگ میل عبور کیا، جو انگلش کرکٹ کی تاریخ میں ان کی نمایاں حیثیت کا ثبوت ہے۔
بین الاقوامی میڈالز کی فہرست میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ وہ 2019 میں انگلینڈ کی تاریخی آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ فتح اور 2022 میں آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا اہم حصہ تھے۔ ڈومیسٹک سطح پر انہوں نے یارکشائر کی نمائندگی کرتے ہوئے 2014 اور 2015 میں مسلسل دو کاؤنٹی چیمپئن شپ ٹائٹلز جیتے۔ کرکٹ کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں 2023 میں انہیں ایم بی ای (MBE) کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔
سلمان اقبال کا جائزہ اور کپتان کی حوصلہ افزائی
کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے عادل راشد کی شمولیت پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ عادل راشد ایک عالمی معیار کے کرکٹر ہیں۔ سلمان اقبال نے وضاحت کی کہ ان کی کامیابیاں اور تجربہ خود ان کی صلاحیتوں کا ثبوت ہیں۔ وہ بین الاقوامی کرکٹ کے بہترین لیگ اسپنرز میں سے ایک ہیں اور انگلینڈ کی کئی بڑی فتوحات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔
سلمان اقبال نے مزید کہا کہ ہمیں انہیں کراچی کنگز فیملی کا حصہ بناتے ہوئے بے حد خوشی ہے۔ ان کا تجربہ، مہارت اور جیتنے کا جذبہ ہماری ٹیم کے لیے انتہائی قیمتی ثابت ہوگا۔ ہم ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 میں انہیں کنگز کی نمائندگی کرتے دیکھنے کے منتظر ہیں۔ کپتان شاہنواز دھانی کا کہنا ہے کہ عادل راشد کی شمولیت سے ٹیم کو بین الاقوامی سطح پر میچ وننگ کارکردگی دکھانے والے ایک تجربہ کار اسپنر کی خدمات حاصل ہوں گی۔
پی ایس ایل 12 میں کنگز کے عزائم
عادل راشد کی شمولیت ایچ بی ایل پی ایس ایل 12 کے لیے کراچی کنگز کے عزائم کو مزید تقویت دے گی۔ لیگ اسپن پر غیر معمولی عبور، دنیا بھر کی ٹی ٹوئنٹی لیگز اور بین الاقوامی مقابلوں کا وسیع تجربہ اور بڑے مقابلوں میں کارکردگی دکھانے کے ریکارڈ کے ساتھ یہ معاہدہ ٹیم کی منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے۔ فرنچائز 2027 کے سیزن کے لیے ایک مضبوط اسکواڈ کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔
پی ایس ایل 12 کی افتتاحی تقریب پشاور میں ہوگی، جس کی میزبانی محسن نقوی کریں گے۔ یہ اعلان کراچی کنگز کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو انہیں سیزن کے آغاز سے ہی قوتِ کار میں اضافے کا موقع فراہم کرے گی۔ عادل راشد کی یہ آمد انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ کے درمیان ایک اہم موڑ ہے جو ٹیم کے مستقبل کے پلاننگ کو مزید مستحکم کرے گی۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports