کراچی: 15 سالہ لڑکی کے اغوا میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس متحرک

بن قاسم پولیس نے 15 سالہ لڑکی کے اغوا کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری، جلد بازیابی کی امید۔
مغویہ کے حوالے سے موصول ہونے والی اطلاعات پر پولیس متحرک ہے اور لڑکی کی بحفاظت بازیابی کے لیے کوشاں ہے۔ بن قاسم پولیس نے 15 سالہ لڑکی کے مبینہ اغوا کے الزام میں گرفتار ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اغوا ہونے والی لڑکی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مدعیہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی ہیں اور گھریلو ملازمہ ہیں، جبکہ ان کی بیٹیاں، جن میں 15 سالہ مائرہ اور 12 سالہ صبیحہ شامل ہیں، 19 ستمبر کو اسکول گئیں تھیں۔ تاہم، چھوٹی بیٹی صبیحہ نے اسکول سے واپسی پر اپنی والدہ کو
بتایا کہ بڑی بہن مائرہ کو دن کے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب چار نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے ہیں۔\مدعیہ نے مزید بتایا کہ ان کے والد نے دیگر شہریوں کے ساتھ مل کر ملزم ساجد کو پکڑ لیا، جس کے بعد مشتعل افراد نے اس پر تشدد کیا۔ ساجد نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ عبدالرحمان نامی شخص اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ لڑکی کو اغوا کر کے فرار ہوا ہے۔ مدعیہ نے الزام لگایا کہ گرفتار ملزم ساجد علی اور اس کے ساتھی عبدالرحمان اور دیگر افراد نے ان کی بیٹی کو بہلا پھسلا کر اغوا کیا ہے۔ انہوں نے پولیس سے درخواست کی ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پولیس نے مقدمہ نمبر 390/2025 بجرم دفعہ 365 بی کے تحت ساجد علی اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر کے تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کو مغویہ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ملی ہیں جن پر کام جاری ہے اور لڑکی کو جلد بازیاب کرالیا جائے گا۔\واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس کی فضا طاری ہے اور لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے۔ پولیس نے اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مار رہی ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر کے لڑکی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہریوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اغوا کاروں کو جلد از جلد گرفتار کرے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے سخت تشویش میں مبتلا ہیں اور وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ، پولیس نے علاقے میں سکیورٹی بڑھا دی ہے اور لوگوں کو مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دینے کی اپیل کی ہے
اغوا کراچی پولیس ملزمان بازیابی
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
