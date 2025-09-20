کراچی: شوہر سے جھگڑے کے بعد نالے میں چھلانگ لگانے والی ڈاکٹر مشعل کریم کیس، شوہر گرفتار، تلاش جاری

کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں شوہر سے جھگڑے کے بعد برساتی نالے میں کود کر لاپتہ ہونے والی ڈاکٹر مشعل کریم کے کیس میں پولیس نے شوہر کو گرفتار کرلیا، جبکہ لاش کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
والد کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کرلیا، لاش کی تلاش کیلیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گلشن اقبال میٹروول میں مبینہ طور پر شوہر سے جھگڑے کے بعد برساتی نالے میں کود کر لاپتہ ہونے والی ڈاکٹر مشعل کریم کے کیس کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے جبکہ پولیس نے شوہر حسنین شاہ کو گرفتار کرلیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق مبینہ ٹاؤن کے علاقے گلشن اقبال میٹروول تھرڈ کے قریب برساتی نالے میں گزشتہ اتوار کی شب مبینہ طور پر چھلانگ لگا کر لاپتہ ہونے والی خاتون کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایدھی
کے غوطہ خوروں کی جانب سے تلاش کا عمل جاری ہے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایدھی حکام کے مطابق گزشتہ روز بھی خاتون کی تلاش کا ریسکیو آپریشن صبح سے شروع کیا گیا جو رات کو اندھیرا ہونے تک جاری رہا تاہم اس دوران نالے میں چھلانگ لگا کر لاپتہ خاتون کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن چوہدری نواز نے بتایا کہ 26 سالہ مشعل کریم دختر فضل کریم کی تلاش کا عمل جاری ہے، پولیس کی جانب سے بھی مزدوروں سے نالے کا کچرا ہٹوایا جا رہا ہے تاکہ خاتون کی تلاش میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ گزشتہ اتوار 14 ستمبر کی شب رات 2 بجے کے قریب پیش آیا تھا جس میں ابتدائی طور پر عینی شاہدین نے بتایا تھا کہ خاتون نے نالے میں خود چھلانگ لگائی تھی جس کا آبائی تعلق گلگت بلتستان ہے۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ خاتون اپنے شوہر کے رویے سے دلبرداشتہ تھی اور شبہ ہے کہ نالے میں چھلانگ لگانے کی یہی وجہ بنی تاہم ریسکیو حکام کی جانب سے خاتون کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نالے میں چھلانگ لگانے والی مشعل جناح اسپتال میں فزیو تھراپسٹ تھی، جس کی چند سال قبل حسنین شاہ نامی شخص سے شادی ہوئی تھی تاہم ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ چوہدری نواز نے مزید بتایا کہ واقعے کے بعد مشعل کریم کے والد بھی کراچی پہنچ گئے ہیں اور انھوں نے اپنے داماد حسنین شاہ کے خلاف بیٹی کے قتل بالسبب سمیت دیگر دفعہ کے تحت مقدمہ بھی درج کرایا ہے۔\مدعی مقدمہ فضل کریم نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ وہ قراقرم بینک گلگت میں ملازمت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی 26 سالہ مشعل کریم کی 8 سال قبل حسنین شاہ سے نکاح کرایا تھا اور بیٹی جناح اسپتال میں ڈی پی ٹی ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی 6 سال سے اپنے شوہر اور اس کے بھائی ارسلان کے ساتھ رہائش پذیر تھی، میری بیٹی روزانہ دن میں دو سے تین بار بذریعہ فون ہم سے رابطہ کرتی تھی جبکہ 11 ستمبر سے میری بیٹی 2 دن تک رابطہ نہیں ہوا، 13 ستمبر کی شام کو بیٹی نے رابطہ کیا تو اس کی آواز سے مجھے شبہ ہوا جس پر ویڈیو کال کے ذریعے بات کی تو دیکھا اس کے ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا جس پر اُس نے اپنی بیماری کا بتایا۔ والد کے مطابق 15 ستمبر کو مجھے میری سالی کے ذریعے معلوم ہوا کہ بیٹی مشعل کریم نے اسے بتایا کہ حسنین شاہ کا اپنی بینک ملازمہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور میں نے ان دونوں کو ریسٹورنٹ میں بھی دیکھا ہے اور اس کے موبائل میں بھی رابطوں کا ریکارڈ موجود ہے اس سلسلے میں بیٹی نے حسنین شاہ سے ذکر کیا جس پر اس نے مار پیٹ کی اور دھمکی دی کہ تمھیں اور ہمارے والد کو نقصان پہنچاؤں گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب جاننے کے بعد میں نے اپنے کزن اعجاز علی کو بیٹی کے پاس بھیجا جو کہ اس وقت کزن شوکت کے گھر روانہ کیا جہاں سے بیٹی کزن شوکت کی بیوی کے ساتھ واپس رات ایک بجے گھر آگئی اور میں نے حسنین شاہ کو بھی فون کر کے گھر آنے کا کہا۔ والد کے مطابق حسنین شاہ نے بیٹی مشعل پر ذہنی ٹارچر کیا اور اس قدر پریشان کیا جس سے وہ ذہنی دباؤ برداشت نہ کرتے ہوئے رات کے وقت گھر سے بھاگ نکلی جبکہ کزن کی بیوی نے اسے روکنے اور پکڑنے کی کوشش کی مگر مشعل کو حسنین شاہ نے اس قدر اذیت اور زہنی ٹارچر کیا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے برساتی نالے میں کود پڑی جبکہ اس وقت گلی کے چوکیدار شہباز نامی شخص اور کزن کی بیوی نے بھی اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ مدعی کے مطابق اس واقعے کی مجھے بذریعہ فون اطلاع ملی، میں اپنے داماد حسنین شاہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر فون بند ہونے پر رابطہ نہ ہو سکا جبکہ داماد اپنی مرضی سے گھر سے کہیں نکل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع پر میں گلگت سے کراچی پہنچا اور معلوم ہوا کہ 7 سے 8 گھنٹے تک داماد نے معلومات ہونے پر بھی کوئی رابطہ نہیں کیا اور خود بھی غائب ہوگیا۔ کراچی پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ریسکیو 1122 اور ایدھی کے غوطہ خوروں نے ابتک اپنے طور پر ہرممکن کوشش کی لیکن میری بیٹی تاحال زندہ یا مردہ بازیاب نہ ہو سکی۔ مدعی نے دعویٰ کیا ہے کہ دوران تلاش پولیس کو کسی نامعلوم ذرائع سے بیٹی مشعل کے بارے میں راشد منہاس پارک میں زخمی ہونے کی موجودگی کا معلوم ہونے پر وہاں سے ایک خون آلود ٹائل قبضے میں لیا ہے جبکہ پولیس نے ڈی این اے کے لیے جناح اسپتال میں میرے خون کا نمونہ بھی حاصل کیا ہے۔\مدعی کے مطابق اب میں رپورٹ کرنے آیا ہوں کہ میرا دعویٰ میرے داماد حسنین شاہ پر میری بیٹی مشعل کریم پر دوسری شادی کے چکر میں ذہنی اذیت دیتے ہوئے شدید جھگڑا، مار پیٹ کرنے اور پریشان کرتے ہوئے بیٹی کو مذکورہ کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کرنے کا ہے۔ لہذا قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس سارے واقعے میں پولیس کی جانب سے کی جانے والی تفتیش جاری ہے اور امید ہے کہ جلد ہی حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مشعل کریم اور حسنین شاہ کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور مشعل شوہر کے رویے سے خوش نہیں تھی۔ مشعل کے والد نے بتایا کہ انہیں اپنی بیٹی کی جانب سے حسنین شاہ کے رویے کے بارے میں کئی بار شکایات موصول ہوئی تھیں۔ واقعے کے بعد سے ہی حسنین شاہ روپوش تھا جس کی وجہ سے پولیس کی جانب سے اسے تلاش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ تاہم، بعد ازاں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب پولیس اس معاملے کی تفصیلی چھان بین کر رہی ہے تاکہ اصل حقائق کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، مشعل کریم کی تلاش کے لیے جاری ریسکیو آپریشن میں ایدھی اور دیگر ریسکیو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ نالے کے پانی کی سطح کافی گہری ہے اور اس میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ تاہم، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مشعل کریم کو جلد از جلد تلاش کیا جا سکے۔ یہ واقعہ معاشرے میں خواتین کے مسائل اور گھریلو تشدد کے سنگین مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کی وجہ سے خواتین ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دی جائے اور خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے
مشعل کریم حسنين شاہ گمشدگی پولیس گرفتاری