کراچی میں فائرنگ کے واقعات: 3 روز میں 9 افراد زخمی، خواتین اور لڑکا بھی شامل

کراچی میں گزشتہ تین روز کے دوران فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس میں 9 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور ایک نوعمر لڑکا بھی شامل ہیں۔ پولیس اسلحے کے بے دریغ استعمال پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔
کراچی میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور گزشتہ تین روز کے دوران نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بننے سے 3 خواتین اور ایک نوعمر لڑکے سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہر میں اسلحے کے بے دریغ استعمال پر قابو پانے میں پولیس کی ناکامی کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔\تفصیلات کے مطابق، کراچی کے مختلف علاقوں میں 4 اپریل سے 6 اپریل کے درمیان فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آئے جن میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں جن میں
شیرینہ، جمیلہ بیگم اور نجمہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نوعمر لڑکا مزمل بھی گولی لگنے سے زخمی ہوا۔ زخمی ہونے والے دیگر افراد میں ایان، بلال احمد، مرتضیٰ، نعمان اور نصیر شامل ہیں۔ پولیس کے ترجمان کے مطابق، زخمی ہونے والے تمام افراد نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بنے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے لیکن اب تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے اسلحے کے بے دریغ استعمال کو روکنے میں ناکامی کی وجہ سے شہر میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس فائرنگ کے واقعات میں ملوث افراد کو فوری طور پر گرفتار کرے اور اسلحے کے غیر قانونی استعمال کو روکے۔ مزید برآں، شہری اسٹریٹ کرمنلز اور نامعلوم سمت سے چلنے والی گولیوں کے خوف میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ عوام کی جانب سے بارہا پولیس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر شہر میں امن و امان قائم کرے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔\واقعات کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ زخمی ہونے والے افراد شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں زمان ٹاؤن، بلدیہ چوبیس، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، چاکیواڑہ، گبول ٹاؤن، پاپوش نگر اور اورنگی ٹاؤن شامل ہیں۔ ان علاقوں میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہر کے کسی بھی حصے میں شہری محفوظ نہیں ہیں۔ پولیس کی جانب سے ان واقعات کی تحقیقات جاری ہیں لیکن اب تک کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ فائرنگ کے واقعات کو سنجیدگی سے لے اور فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرے۔ شہریوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اسلحے کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے موثر اقدامات کرے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی فائرنگ کے واقعات اور پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری میں ناکامی کے باعث شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ اس صورتحال میں شہریوں کو اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پولیس کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مزید موثر اقدامات کرے
